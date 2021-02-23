В районе ЧП с сухогрузом в Черном море введен режим повышенной готовности

В Темрюкском районе Краснодарского края, у побережья которого находится судно April с токсичным грузом, введен режим повышенной готовности. Об этом во вторник сообщил глава администрации Федор Бабенков на своей странице в Instagram.

- Провел оперативный штаб, на котором принято решение ввести режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и экстренных оперативных служб с 17.00 22 февраля 2021 года до особого распоряжения, - заявил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что в Керченском проливе шесть человек экипажа судна April отравились неизвестным веществом. Позже выяснилось, что причиной отравления мог быть ферросилиций, который был на борту. Это вещество используется для производства стали и может стать крайне токсичным при неправильном хранении. К тому моменту, как пострадавших моряков эвакуировали, один из них скончался.

По словам Бабенкова, сотрудники МЧС обследовали сухогруз. Тот находится на плаву в удовлетворительном состоянии. Утечки опасных веществ и заражения акватории не обнаружено.