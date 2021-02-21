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21.02.2021 16:54
Рубрика: Происшествия

Эвакуированные в Керченском проливе моряки могли отравиться химикатами

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Представитель Росморречфлота назвал возможную причину отравления шестерых моряков с судна April в Керченском проливе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта, отравление могли вызвать химикаты, которые перевозило судно.

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- Причиной плохого самочувствия могло стать не пищевое отравление, а груз, который был на борту, - отметили в пресс-службе.

По данным Росморречфлота, на борту корабля находился ферросилиций, который может при неправильном хранении выделять опасный газ. Сам ферросилиций используется как добавка для некоторых видов стали.

Как сообщалось ранее, днем 19 февраля экипаж судна April под панамским флагом подал сигнал бедствия в Керченском проливе. Выяснилось, что на борту с серьезным отравлением находятся шесть из восьми членов экипажа. Пока готовилась эвакуация, задержавшаяся из-за шторма, один из моряков скончался. Оставшихся пятерых членов экипажа эвакуировали на буксире "Меркурий" и передали врачам.

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