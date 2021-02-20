Отравившихся моряков с судна в Керченском проливе передали медикам

Пятерых моряков с сухогруза April, который вчера подал сигнал бедствия в Керченском проливе, эвакуировали в ночь на 20 февраля. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, их передали береговым службам и скорой помощи.

- Поздно вечером моряков сумели перевести на борт буксира "Меркурий", который доставил их в порт Кавказ к шестому причалу. Там их забрали береговые службы, в том числе скорая помощь, им оказывают помощь, - рассказал Кравченко.

Само судно в ближайшее время также отбуксируют в порт Кавказ. Сейчас оно находится в Керченском проливе на якорной стоянке.

Как сообщалось ранее, сухогруз April под панамским флагом попросил о помощи в Керченском проливе. На борту находились шесть моряков с отравлением. Один из них - старший механик - в результате погиб, остальные ждали эвакуации. Из-за шторма в акватории их долго не могли снять с судна.