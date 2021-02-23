Силовики в США возложили вину друг друга за "осаду Капитолия"

Трое из четырех официальных лиц, давших во вторник показания комитету внутренней безопасности и по делам правительства, подали в отставку сразу после нападения, в результате которого погиб один офицер полиции Капитолия, а также скончались еще четыре человека, включая женщину - ветерана ВВС США. Свидетельские показания во вторник бывших начальников службы безопасности Капитолия были инициированы демократами Эми Клобучар из Миннесоты и Гэри Питерсом из Мичигана.

Должностные лица, включая бывшего начальника полиции Капитолия, обвинили другие федеральные агентства и друг друга в неспособности защитить здание конгресса, сообщает Associated Press. В частности, исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Роберт Конти сказал законодателям, которые проводят первые публичные слушания по делу о нападении, что он был "ошеломлен" тем, сколько времени потребовалось Пентагону, чтобы развернуть войска Национальной гвардии с целью нейтрализовать беспорядки. По словам Конти, у округа Колумбия также "не было сведений, указывающих на скоординированное нападение на Капитолий".

Со своей стороны бывший начальник полиции Капитолия Стивен Сунд сказал, что он готовился к акции протеста, а не к "скоординированному нападению в военном стиле". По его словам, он ожидал, что протесты будут похожи на два мероприятия в поддержку Трампа, который прошли в конце 2020 года и носили мирный характер. Сунд сказал, что самодельные бомбы, которые были заложены на краю периметра безопасности, по всей видимости, были предназначены для того, чтобы отвлечь правоохранительные органы от охраны здания Капитолия. "Этому событию способствовало явное отсутствие точных и полных разведывательных данных от нескольких федеральных агентств, а не плохое планирование со стороны полиции Капитолия США", - добавил он. По словам Сунда, нападение было результатом не плохого планирования, а "неудач со стороны многих силовых структур". Как отметил Сунд, из-за недостатка разведывательных данных полицейские в момент штурма "оказались в меньшинстве".

Официальные лица также заявили, что отчет ФБР, предупреждающий о том, что протестующие "готовились к нападению", по какой-то причине не дошел до сил безопасности Капитолия накануне осады здания. Сунд сказал законодателям, что только после нападения он узнал о том, что его офицеры получили отчет из офиса ФБР в Норфолке, штат Вирджиния, в котором подробно прогнозировались шансы нападения на Капитолий радикальных сторонников Трампа.

Со своей стороны глава подразделения ФБР в Вашингтоне уточнил, что после того, как 5 января он по своим каналам получил предупреждение об атаке, эта информация была немедленно передана другим правоохранительным органам через столичную объединенную оперативную группу по борьбе с терроризмом. Сунд в ответ пояснил, что офицер оперативной группы получил эту записку и направил ее сержанту, курирующему разведку в полиции Капитолия, однако эта информация по каким-то причинам не была передана другим руководителям силовых структур и самого конгресса. Сунд в ответ на вопрос законодателей сказал, что узнал об этой записке только после нападения. Комментируя это утверждение, Пол Ирвинг, бывший сержант палаты представителей, курировавший ее безопасность, заявил, что утверждения Сунда "являются полностью ложными". По его словам, полиция Капитолия действительно столкнулась с недостатком разведданных о предстоящем нападении. Сунд в ходе слушаний сообщил, что он звонил Ирвингу в самом начале атаки - в 13:09, чтобы попросить о помощи. Однако Ирвинг сказал, что не помнит об этом звонке и сообщил, что в это время он находился на одном этажей Капитолия. Ирвинг сказал законодателям, что не получал официального запроса от Сунда на оказание поддержки до 14 часов.

"Это, конечно, не последнее слушание по делу об этом нападении", - заключила Эми Клобучар, добавив, что на следующей неделе в конгресс будут вызваны должностные лица Пентагона для дачи показаний о размещении войск Национальной гвардии у здания Капитолия. На этой неделе комитет по ассигнованиям палаты представителей также заслушает показания преемника Сунда, исполняющего обязанности начальника полиции Капитолия Йогананды Питтмана, а также преемника Ирвинга, исполняющего обязанности сержанта Тимоти Блоджетт.

Между тем

По информации издания Politico, это ключевое "слушание о защите Капитолия" с большой долей вероятности вызовет еще большие вопросы у конгрессменов. Сенатор Гэри Петерс, председатель сенатского комитета по внутренней безопасности, сказал, что слушания будут продолжены. Лидеры демократов призвали создать двухпартийную группу по расследованию событий 6 января 2021 года - по образцу "Комиссии 11 сентября", которая расследовала теракты 2001 года, для всестороннего изучения причин, которые способствовали нападению.