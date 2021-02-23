В США утвержден закон о выделении 1,9 трлн долларов на борьбу с COVID-19

Бюджетный комитет палаты представителей США утвердил законопроект о выделении 1,9 триллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Это решение было принято комиссией по результатам голосования 19 голосами "за" и 16 "против". Напомним, что число погибших в США от пандемии коронавируса в понедельник превысило мрачную отметку в 500 тысяч человек. Миллионы американцев остались без работы из-за пандемии.

Масштабный закон направлен на стимулирование экономики США и выполнение предложений главы Белого дома Джо Байдена о выделении дополнительных денег на вакцины против COVID-19 и другое медицинское оборудование, отмечает Reuters. "Мы должны действовать быстро, чтобы положить конец этой пандемии и страданиям многих миллионов людей", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер сообщил, что документ будет отправлен Байдену на подпись до истечения срока действия федерального пособия по безработице 14 марта. По оценке экспертов, Байден и его коллеги-демократы хотят быстро принять данный план, чтобы ускорить новый раунд прямых выплат домохозяйствам США, а также расширить федеральные пособия по безработице и помочь правительствам штатов и местным властям. При этом демократы используют так называемую процедурную стратегию примирения для продвижения законопроекта, которая позволит им принять закон в сенате без поддержки республиканцев.

Вместе с тем, республиканцы считают эту меру слишком дорогостоящей и заявляют, что ее принятие больше направлено на сохранение закрытой экономики США, чем на "ее продвижение вперед для удовлетворения деловых и экономических потребностей и повторного открытия школ". Республиканцы из бюджетного комитета пытались снизить сумму выплат, которая следует за выделенными в 2020 году четырьмя триллионами долларов помощи на борьбу с COVID-19. "Примерно триллион долларов из этих средств фактически еще не израсходован, - сказал на слушаниях представитель республиканцев Бадди Картер. - Зачем нам нужно тратить дополнительно два триллиона долларов, которые отнимаются у будущих поколений?".

Между тем

В понедельник законодатели Калифорнии одобрили финансовый пакет на борьбу с COVID-19 на 7,6 миллиарда долларов, включая стимулирующие выплаты на 600 долларов для населения. План помощи на борьбу с пандемией, разработанный губернатором штата Гэвином Ньюсомом и руководителями законодательных органов округов на прошлой неделе, также включает гранты на сумму более 2,1 миллиарда долларов и освобождение от уплаты пошлин для малого бизнеса. Частные компании могут вскоре подать заявку на грант, после чего последует процесс ее утверждения, который, по оценкам государственных чиновников, займет 45 дней. Ожидается, что на этой неделе Законодательный орган Калифорнии примет меры в отношении дополнительных налоговых льгот на два миллиарда долларов для предприятий, в результате чего общий пакет выплат составит 9,6 миллиарда долларов, уточняет Los Angeles Times.