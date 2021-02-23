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23.02.2021 13:13
Рубрика: Власть

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Текст: Кира Латухина
В День защитника Отечества президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Глава государства прилетел в Москву из Сочи, где накануне на Красной поляне провел день переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Владимир Путин традиционно каждый год возлагает венок в Александровском саду 23 февраля к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память павших воинов - защитников Родины.

В ходе церемонии военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Владимир Путин подошел, поправил на нем ленту и немного постоял, отдав дань памяти погибших защитников Отечества.

На церемонии присутствовали военнослужащие и кадеты, президента также сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Рота почетного караула прошла торжественным маршем.

Глава государства был без шапки, несмотря на лютый мороз, и после церемонии задержался поговорить с военными и уважил их просьбу сфотографироваться.

Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества

Текст: Кира Латухина
Армия и флот умеют отвечать на сложные вызовы и Россия ими гордится, заявил президент в поздравлении с Днем защитника Отечества. Видеообращение показал телеканал "Россия-24" в полночь.

Этот праздник - символ мужества и преданности Отечеству, подчеркнул Владимир Путин. Самые теплые слова благодарности он адресовал ветеранам - "великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться". "Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", - заверил президент.

Фото: РИА Новости
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История России наполнена примерами героизма предков и потому так крепки традиции патриотизма, неразрывной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом, продолжил Путин. "Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной", - сказал он.

"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно​​​. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", - подчеркнул президент.

Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил Путин назвал интерес молодежи к воинским специальностям. "Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины", - сказал он. Многие призывники остаются в войсках, на всю жизнь выбирая своим призванием защиту Отечества. Во многом это заслуга командиров. "Офицеры - это оплот армии и флота", - сказал он.

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