Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава государства прилетел в Москву из Сочи, где накануне на Красной поляне провел день переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Владимир Путин традиционно каждый год возлагает венок в Александровском саду 23 февраля к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память павших воинов - защитников Родины.
В ходе церемонии военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Владимир Путин подошел, поправил на нем ленту и немного постоял, отдав дань памяти погибших защитников Отечества.
На церемонии присутствовали военнослужащие и кадеты, президента также сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Рота почетного караула прошла торжественным маршем.
Глава государства был без шапки, несмотря на лютый мороз, и после церемонии задержался поговорить с военными и уважил их просьбу сфотографироваться.
Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества
Этот праздник - символ мужества и преданности Отечеству, подчеркнул Владимир Путин. Самые теплые слова благодарности он адресовал ветеранам - "великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться". "Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", - заверил президент.
История России наполнена примерами героизма предков и потому так крепки традиции патриотизма, неразрывной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом, продолжил Путин. "Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной", - сказал он.
"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", - подчеркнул президент.
Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил Путин назвал интерес молодежи к воинским специальностям. "Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины", - сказал он. Многие призывники остаются в войсках, на всю жизнь выбирая своим призванием защиту Отечества. Во многом это заслуга командиров. "Офицеры - это оплот армии и флота", - сказал он.