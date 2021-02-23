В День защитника Отечества президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Глава государства прилетел в Москву из Сочи, где накануне на Красной поляне провел день переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Владимир Путин традиционно каждый год возлагает венок в Александровском саду 23 февраля к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память павших воинов - защитников Родины.

В ходе церемонии военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Владимир Путин подошел, поправил на нем ленту и немного постоял, отдав дань памяти погибших защитников Отечества.

На церемонии присутствовали военнослужащие и кадеты, президента также сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Рота почетного караула прошла торжественным маршем.

Глава государства был без шапки, несмотря на лютый мороз, и после церемонии задержался поговорить с военными и уважил их просьбу сфотографироваться.