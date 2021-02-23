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Рубрика: В мире

За неделю протестов в Испании задержали 131 человека

Текст: Юрий Когалов
Общее число задержанных полицией за участие в беспорядках в Испании достигло 131 человека, 112 из них - в Каталонии, где несогласная с арестом рэпера Пабло Аселя молодежь устраивала акции протеста каждый вечер. Самым спокойным оказался минувший понедельник. Из-за дождя на улицы Барселоны вышло всего несколько сотен манифестантов, большинство предпочло остаться дома.

Как отмечают местные СМИ, мирным участникам акций протеста надоели выходки радикалов, из-за которых полиция применяла силу ко всем манифестантам. В понедельник они сами пытались призвать вандалов к порядку, за что в них в ответ летели различные предметы. Приходилось местным жителям самостоятельно тушить и подожженные радикалами мусорные баки.

Фото: Кадр YouTube
Кто такой Пабло Асель, из-за которого бурлит вся Испания

Кстати, только в Барселоне за неделю было уничтожено 284 мусорных контейнера. Общий ущерб оценивается городскими властями в 1 миллион евро, почти половина этой суммы - это стоимость тех самых контейнеров. Свыше 200 тысяч придется потратить на сбор и вывоз с улиц всего оставленного протестующими мусора, 300 тысяч - на ремонт тротуаров, 80 тысяч - на восстановление освещения, указателей, ограждений. В 14 тысяч евро оценили ущерб, нанесенный Дворцу музыки, где вандалы разбили 14 старинных витражей, которые будет очень сложно восстановить, поскольку некоторые из тех материалов иже не производят.

Кстати, последние акции протеста были организованы леворадикальными движениями, выступающими за независимость Каталонии. В итоге к требованиям освободить Аселя прибавились также выступления против центральных властей Испании и монархии.

При этом на улицы выходят и те, кого совершенно не волнует судьба рэпера. "Он высказал много вещей, которые мне не нравятся. Я выступаю против злоупотреблений полиции, против криминализации протестов", - цитирует El Periodico одну из участниц манифестации, 20-летнюю студентку. Другие просто хотят перемен.

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