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Рубрика: Digital

Зашито-крипто

Зачем видеокартам ограничивают мощность
Текст: Роман Маркелов, Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Компания NVIDIA решила ограничить мощность новой видеокарты RTX 3060 в добыче одной из самых популярных криптовалют - Ethereum. Там рассчитывают, что видеокарта окажется в руках геймеров и не вызовет интереса у майнеров. Скорее всего, решение принято для того, чтобы отвести от себя гнев геймеров в случае дефицита видеокарт в магазинах на фоне новой волны интереса к криптовалютам.

"Если программная защита действительно устоит против толпы майнеров/хакеров, то разделение игроков и майнеров действительно сработает, - говорит Алексей Берилло, редактор портала iXBT.com. - Но проблема заключается в том, что современные видеокарты приносят огромный доход, поэтому RTX 3060 раскупят те, кто добывает с их помощью криптовалюты. Ведь ограничивается только добыча Ethereum, а существует множество других криптовалют, которые очень выгодно добывать на графических адаптерах".

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Эксперт считает, что ограничение не поможет ликвидировать дефицит видеокарт потому, что остается множество других вариантов для добычи цифровой валюты. "На остальных видеокартах таких запретов нет, - продолжает Берилло, - все майнеры будут просто приобретать другие решения". Ситуация на рынке видеокарт напоминает конец 2017-го - начало 2018 года, когда либо их нет, либо цена завышена в разы, констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Вероятно, NVIDIA приняла решение больше с репутационными целями: геймеры очень сильно страдают из-за высокого спроса на видеокарты со стороны майнеров, говорит аналитик.

Скорее всего, никакого специфического влияния на рынок криптовалют шаг NVIDIA не окажет, поскольку нет речи об ограничении добычи биткоина, существуют другие алгоритмы добычи криптовалют на видеокартах, да и с большой вероятностью вскоре программное снижение RTX 3060 будет взломано, допускает Купцикевич. "Таким образом, производитель чипов снимает с себя ответственность за отсутствие карт в свободной продаже по адекватным ценам, и пострадают сильнее всего сами геймеры. Однако нужно понимать, что в случае резкого разворота рынка, падения цены популярных среди майнеров монет на рынок выплеснется огромное количество б/у видеокарт и цены начнут падать", - предупреждает аналитик.

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