Жена наркобарона Эль Чапо "Коротышки" арестована в США

Жена мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана ("Коротышки") была арестована в понедельник в США по обвинению в помощи своему мужу в управлении его многомиллиардным картелем и планировании его дерзкого побега из мексиканской тюрьмы в 2015 году. Эмма Коронель Айспуро, 31-летняя бывшая королева красоты, была задержана в международном аэропорту Даллеса в Вирджинии и, как ожидается, появится в федеральном суде Вашингтона во вторник. Она имеет двойное гражданство США и Мексики, сообщает Associated Press.

Арест Айспуро стал еще одной главой в многолетней саге с участием Гусмана, главы могущественного мексиканского наркокартеля Синалоа. "Эль Чапо" и его семья были почти неприкасаемыми, пока он не был экстрадирован в Соединенные Штаты в 2017 году, где отбывает пожизненное заключение в одной из самых строгих американских тюрем. Коронель Айспуро, от которой у него есть две маленькие дочери-близнецы, будут предъявлены обвинения в том, что она помогала ему управлять своей преступной империей. По одному пункту Айспуро обвиняют в заговоре с целью распространения нескольких видов наркотиков в США.

Министерство юстиции США также обвинило ее в том, что она помогла своему мужу сбежать из мексиканской тюрьмы в 2015 году и участвовала в планировании второго побега из тюрьмы до экстрадиции Гусмана в США. В судебных документах, которые послужили основанием для ареста, прокуратура еще раз напомнила то, как самый влиятельный наркобарон Мексики руководил картелем, будучи ответственным за контрабанду кокаина и других наркотиков в Соединенные Штаты в течение почти 25 лет. Сторона обвинения представила новые доказательства того, что как "эскадроны смерти" Синалоа получали приказы похищать, пытать и убивать любого, кто встанет на пути.

Побег "Коротышки" из тюрьмы в 2015 году оброс легендами и вызвал серьезные вопросы о том, способна ли система правосудия Мексики привлечь его к ответственности. По словам представителей прокуратуры, планирование побега было масштабным, и его жена играла в этом ключевую роль. "Эль Чапо" сбежал через лаз под душевой кабиной в своей камере. Его сыновья от первого брака купили недвижимость рядом с тюрьмой, а GPS-часы, тайно пронесенные в тюрьму, дали копателям его точное местонахождение. Гусман сбежал, проехав по вырытому туннелю длиною более полутора километров на специально приспособленном для побега небольшом мотоцикле.

Коронель Айспуро присутствовала почти каждый день на длившемся почти три месяца суде над своим мужем в Нью-Йорке, во время которого она слышала не только мрачные рассказы об убийствах и изнасилованиях, но и утверждала, что он шпионил за ней и своими любовницами, сообщает ВВС. Однако, отмечают наблюдатели, она осталась верной ему, сказав в конце слушаний: "Я не знаю своего мужа как человека, которым его пытаются показать, но скорее я восхищаюсь им как человеком, которого я встретила, и тем, за которого я вышла замуж".

61-летний Гусман происходит из бедной семьи в штате Синалоа на северо-западе Мексики. Его криминальный бизнес вырос настолько, что он вошел в список самых богатых людей мира Forbes за 2009 год под номером 701 с оценочной стоимостью в миллиард долларов.