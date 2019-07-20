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Рубрика: В мире

Наркобарон "Коротышка" доставлен в тюрьму максимально строгого режима

Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка". Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка". Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP
Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка". Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP

Бывший главарь мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка", приговоренный к пожизненному сроку, доставлен в тюрьму максимально строгого в США режима. Речь идет об учреждении ADX Florence в штате Колорадо.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей Федерального бюро тюрем США. В тюрьме "Флоренс" содержат тех, кого признали виновными в террористической деятельности. В числе ее узников, например, террорист-"унабомбер" Тед Качиньский и один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США. Там также находится Джохар Царнаев, приговоренный к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. В этой тюрьме заключенным запрещены практически любые контакты с внешним миром и друг с другом.

Напомним, в четверг самый известный мексиканский наркобарон Хоакин Гусман был приговорен американским судьей к пожизненному заключению, а также дополнительно еще к 30 годам тюрьмы. Он признан виновным в организации преступного синдиката, который тоннами ввозил наркотики в США в течение трех десятилетий, участии в многочисленных заговорах с целью убийства, а также похищении людей. Этот процесс уже назвали "судом столетия в США".

В мире США Борьба с наркотиками
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