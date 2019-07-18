Наркобарон "Коротышка" получил пожизненный срок

Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу "Коротышка", к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам. Также преступник должен выплатить штраф в размере 12,6 миллиарда долларов, такую сумму, по версии следствия, он заработал на наркоторговле. Какое именно имущество бывшего наркобарона планируется изъять, пока не уточняется.

Суд Нью-Йорка ранее признал "Коротышку" виновным по 11-ти пунктам обвинения. Гусмана обвиняли в контрабанде, реализации наркотиков, отмывании многомиллионных денежных средств, организации убийств и похищений людей. Сам Гусман сказал, что не считает состоявшийся судебный процесс беспристрастным, передает CNN. Его адвокаты не исключили возможность апелляции.

Бывший лидер наркокартеля "Синалоа", прежде дважды совершавший побеги из исправительных учреждений, будет отбывать наказание в тюрьме максимально строгого режима в штате Колорадо. Это самое жестокое исправительное заведение в США, которое еще называют "тюрьмой всех тюрем" и "Алькатрасом Скалистых гор". Преступники в течение 23 часов в сутки содержатся там в небольшой камере размером два на три с половиной метра с окном шириной в 10 сантиметров и железобетонной кроватью, прикованной к стене. Заключенные там полностью отрезаны от общения, годами проводят время в одиночном заключении.

В течение многих лет "Коротышка" был одним из самых разыскиваемых преступников мира. Сбежавший из мексиканской тюрьмы через тоннель Гусман был пойман в 2016 году после полугода охоты по всей Мексике. В 2017 году его экстрадировали в США. Также были арестованы его активы в сумме около 18 миллиардов долларов.