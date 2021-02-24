Aurus Senat первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей

Стоимость российских автомобилей представительского класса Aurus Senat первой серийной партии составит 22 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе премиум-бренда.

Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 млн рублей. Финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов.

Серийное производство Aurus Senat налаживается на заводе Sollers в Елабуге. Отгрузка машин частным заказчикам стартует в мае 2021 года.

Напомним, что Senat оснащается гибридной системой, в состав которой входят 598-сильный 4,4-литровый бензиновый V8, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и электромотор. Привод - полный.