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24.02.2021 10:03
Рубрика: Легковые авто

Aurus Senat первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Стоимость российских автомобилей представительского класса Aurus Senat первой серийной партии составит 22 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе премиум-бренда.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в ближайшее время

Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 млн рублей. Финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов.

Серийное производство Aurus Senat налаживается на заводе Sollers в Елабуге. Отгрузка машин частным заказчикам стартует в мае 2021 года.

Напомним, что Senat оснащается гибридной системой, в состав которой входят 598-сильный 4,4-литровый бензиновый V8, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и электромотор. Привод - полный.

#Кортеж