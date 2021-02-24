Эксперт рассказал о возможности поездок в Грузию для россиян

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией сейчас отсутствует, добраться туда можно только транзитом через третьи страны, рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Для частных целей въехать в Грузию можно только транзитом через третью страну при предъявлении результатов ПЦР-теста на коронавирус и при условии прохождения карантина", - сказал Горин.

Как пояснил эксперт, у туроператоров сейчас нет продаж туров в Грузию. Отсутствует также регулярное или чартерное авиасообщение.

Рекомендация прекратить продажи туров в Грузию была дана туроператорам в соответствии с указом президента 2019 года о прекращении прямого авиасообщения с Грузией, отметил вице-президент АТОР.

Ранее стало известно, что правительство Грузии приняло решение с 1 марта 2021 года включить Россию в список стран, граждане которых могут прибывать в страну при отрицательном результате теста на коронавирус. "Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Украина, Казахстан, Россия", - приводит ТАСС слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.