ФАС обязала "Яндекс" прекратить понижать позиции других компаний в выдаче

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала "Яндекс" прекратить занижать позиции других компаний в поисковой выдаче. Предупреждение, направленное в адрес IT-гиганта, опубликовано в базе решений ФАС.

Ранее жалобу на "Яндекс" из-за злоупотребления доминирующим положением направили в ФАС сразу несколько онлайн-сервисов. По данным ведомства, поисковик предоставляет другим компаниям, входящим в свою группу, преимущество при выдаче. Речь идет, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

Само предписание ФАС гласит: "[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс" с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО "Яндекс" в одну группу лиц".

В антимонопольной службе отметили, что "Яндекс" должен в месячный срок устранить все нарушения.