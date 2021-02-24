ФНС сообщила о разработке хранилища электронных чеков

Федеральная налоговая служба (ФНС) работает над специальным сервисом для хранения электронных чеков за любые покупки. Об этом говорится в релизе ФНС, поступившем в "Российскую газету". Сервис позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, участвовать в различных программах лояльности и оформлять налоговые вычеты.

Электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя, отмечают в ФНС. Для этого нужно будет дать продавцу свой адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Покупатель может и отсканировать QR-код бумажного чека мобильным приложением ФНС "Проверка чеков", которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище. При этом покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить его бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС без указания номера телефона или адреса электронной почты.

При этом в ФНС подчеркивают, что кассовые чеки с операциями по карте связаны не будут: так, даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище автоматически не поступит.

Кроме того, в перспективе новый сервис позволит налоговикам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет для зачисления денег без заполнения декларации, добавляют в ФНС.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров анонсировал запуск технологии по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. По его словам, благодаря этой технологии, срок возврата средств сократится до полутора месяцев.