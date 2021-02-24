Глава немецкой Wintershall Dea высказался о судьбе "Северного потока - 2"

"Северный поток - 2" необходим Европе в условиях снижения собственной добычи газа, заявил глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

"Я убежден в том, что газопровод будет введен в строй. Он очень необходим, ведь темпы собственной добычи газа снижаются. Нам необходим импорт газа", - заявил топ-менеджер во время ежегодной пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Мерен также отметил, что газ необходим как для поддержания надежного энергоснабжения европейских стран зимой, когда заполняемость подземных хранилищ снижается до менее 35%, так и в рамках устойчивого развития Европы.

Wintershall Dea инвестировала в проект газопровода около 730 миллионов евро. Сейчас немецкая компания завершила финансирование "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Сейчас работы ведутся в датской зоне, ими занимается баржа "Фортуна" и вспомогательные суда. В воскресенье компания Nord Stream 2 AG обратилась к немецкому регулятору с запросом о незамедлительном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в германских водах.

В пятницу заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что проект "Северный поток - 2" будет реализован. По его словам, сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных.