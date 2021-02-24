Hyundai представил электромобиль для массового потребителя

Hyundai Motor провела онлайн-презентацию серийного электромобиля Hyundai Ioniq 5. Эту модель планируют производить сотнями тысяч в год и продавать на крупнейших рынках мира.

Новинка изначально спроектирована как электромобиль, применение ДВС в конструкции не предусмотрено в принципе. В основе конструкции машины лежит новейшая модульная платформа Hyundai-Kia E-GMP.

Inoniq 5 имеет кузов типа "пятидверный хэтчбек" и относится к категории среднеразмерных кроссоверов. Длина, ширина, высота электромобиля составляют 4635, 1890 и 1605 мм соответственно. Колесная база необычно большая для таких габаритов - 3000 мм (сравнимо с представительскими седанами).

Основными решениями экстерьер серийного Ioniq 5 воспроизводит облик концепт-кара Hyundai 45, представленного в 2019 году. Среди интересных деталей можно отметить "пиксельные" светодиодные фары и фонари, сложные подштамповки-грани на боковинах, объемную крышку капота, выдвижные дверные ручки и исходящие от колесных арок прямые "лучи".

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В Hyundai говорят, что внешний вид нового электромобиля вдохновлен хэтчбеком Pony 1975 года, который был первым массовым автомобилем оригинальной корейской разработки (хотя и с агрегатами от Mitsubishi) и первым широко экспортируемым Hyundai.

Салон Ioniq 5 рассчитан на пятерых взрослых, здесь лаконичная горизонтальная архитектура передней панели и объединенные в блок дисплеи комбинации приборов и медиасистемы. Диагональ каждого из экранов - 12 дюймов. Значительная часть отделочных панелей салона отформована из вторично переработанного пластика, в т.ч. из ПЭТ-бутылок. Центральную консоль между передними креслами для большего удобства можно перемещать в диапазоне до 140 мм.

Новинку будут выпускать как с моноприводом, так и в версии 4x4. В первой модификации установлен один электромотор, приводящий заднюю ось, во второй - два двигателя, по одному на ось. У стандартного Ioniq 5 мотор развивает 125 кВт (168 л.с.) мощности и 350 Нм крутящего момента. В двухдвигательном исполнении совокупная отдача моторов достигает 302 л.с., а крутящий момент - 605 Нм. Ioniq 5 4x2 разгоняется с места до 100 км/ч за 8,5 секунд, 4x4 - за 6,1 секунды. Максимальная скорость во всех случаях ограничена на уровне 185 км/ч. Батарею должен будет выбирать покупатель - доступны емкостью 58 или 72,6 кВт*ч, максимальная дальность хода на одном заряде - 480 км.

У машины два багажника - объем основного (за задними сиденьями) - 531 литр, переднего (под крышкой капота) - 57 л в версии 4x2 или 24 л в варианте 4x4.

Продажи Hyundai Ioniq 5 в Северной Америке и Европе стартуют в течение нескольких месяцев. В ЕС стартовая цена новинки составит около 35-40 тысяч евро (около 3,1-3,6 млн рублей). Ранее сообщалось, что электромобиль появится и в России.