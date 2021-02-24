"Яндекс" ответил на претензии ФАС

Исполнение всех требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к поисковой выдаче ухудшит качество поиска для пользователей, считают в "Яндексе".

Ранее ФАС сообщила, что направила IT-гиганту предупреждение, потребовав прекратить занижать позиции других компаний в поисковой выдаче. По данным ведомства, поисковик предоставляет преимущество другим компаниям, входящим в свою группу. Речь идет, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

"Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит - положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", - цитирует ТАСС заявление "Яндекса".