Какие тенденции на рынке труда сформировались во время пандемии

Пандемия научила всех работать удаленно. О новых тенденциях на рынке труда рассказал генеральный директор Superjob Алексей Захаров. По его словам, у тех работодателей, которые научились работать с сотрудниками на удаленке, расширились условия найма. Возможность проведения собеседования в режиме онлайн упростило жизнь не только тем, кто дает работу, но и тем, кто ее ищет.

В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что произошел переход в новый режим занятости. Сейчас человек, который умеет работать за компьютером, может работать где угодно.

- Из крупных городов начали уезжать туда, где не надо платить за квартиру, где есть социальная среда... И многие поняли, что можно работать вот так, - подчеркивает специалист.

Как уже ранее писала "РГ", наиболее востребованной формой удаленной занятости станет совмещение работы в офисе и дома, заявила замминистра труда и соцразвития Елена Мухтиярова. Благодаря удаленной занятости трудоустройство станет доступней для работников, проживающих в других регионах, граждан с инвалидностью и женщин с маленькими детьми.