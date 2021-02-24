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24.02.2021 10:08
Рубрика: Экономика

Какие тенденции на рынке труда сформировались во время пандемии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия научила всех работать удаленно. О новых тенденциях на рынке труда рассказал генеральный директор Superjob Алексей Захаров. По его словам, у тех работодателей, которые научились работать с сотрудниками на удаленке, расширились условия найма. Возможность проведения собеседования в режиме онлайн упростило жизнь не только тем, кто дает работу, но и тем, кто ее ищет.

Фото: iStock
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В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что произошел переход в новый режим занятости. Сейчас человек, который умеет работать за компьютером, может работать где угодно.

- Из крупных городов начали уезжать туда, где не надо платить за квартиру, где есть социальная среда... И многие поняли, что можно работать вот так, - подчеркивает специалист.

Как уже ранее писала "РГ", наиболее востребованной формой удаленной занятости станет совмещение работы в офисе и дома, заявила замминистра труда и соцразвития Елена Мухтиярова. Благодаря удаленной занятости трудоустройство станет доступней для работников, проживающих в других регионах, граждан с инвалидностью и женщин с маленькими детьми.

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