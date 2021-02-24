Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему

Перед заседанием Совета - а его состав в этом году обновлен - перед собравшимися выступила министр культуры Ольга Любимова. В частности, она обратила внимание на то, что количество фестивалей увеличивается, важно привлекать к сотрудничеству новые имена, поддерживать регионы - тем более те, где киносмотры - значимая и определяющая часть культурной жизни. Также министр произнесла слова о том, что следует быть милосердными и великодушными, поскольку внесение того или иного фестиваля в список тех, кого подержит Минкульт, означает и то, что местные власти обратят на него особое внимание. Более того - многие кинофестивали - это уже бренд, без которого невозможно представить фестивальную карту России. Ольга Любимова обнародовала и важную новость: со следующего года в России появится питчинг (защита проектов) кинофестивалей. То есть, киносмотры, как и фильмы, будут представлять в Министерстве перед экспертами на специальных презентациях.

Светлана Максимченко - директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры, под председательством которой состоялось заседание совета, в свою очередь, призвала голосовать сердцем. То есть честно. После чего развернулись жаркие дебаты. Прежде всего, собравшиеся определили, что следует выработать критерии, по которым будут оцениваться фестивали - для этого Совет соберется на специальное заседание. Пока же проголосовали как обычно, поскольку собрались люди, которые в теме, и о фестивальном движении в России и за рубежом знают не понаслышке. В обновленный совет вошли Алексей Агранович, Ситора Алиева, Лариса Солоницына, Петр Шепотинник, Катерина Филиппова, Павел Шведов, Константин Шавловский и другие.

В список 45 рекомендованным Советом фестивалей в 2020-м году вошли 32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", 15-й Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало", 41-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, 29-й Фестиваль российского кино "Окно в Европу", 15-й Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов", Всероссийский Фестиваль актуального научного кино ФАНК, 31-й Международный кинофестиваль "Послание к Человеку", Фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend и другие. Полный список можно посмотреть на сайте Минкульта - он был обнародован в тот же день, когда и состоялось совещание. И, конечно же, не устроил всех. Сразу же последовали в информационном пространстве вопросы. А где в списке, например, "Алые паруса" и "Амурская осень", "Вече" и Улыбнись, Россия!", "В кругу семьи" и "Виват кино, Россия!". И у этих, и у других киносмотров есть свои зрители-защитники, что очень хорошо, однако ситуация потребовала объяснений. И вот они. Первое - голос Совета рекомендательный. На основе рекомендаций Министерство принимает окончательное решение в отношении того или иного кинофестиваля. Второе - подсчеты, какой фестиваль рекомендовать, а какой - нет, велись на основе голосов большинства экспертов. То есть если фестиваль рекомендовало меньшинство, он в список не входил. Третье - в итоговом документе-протоколе Минкульта - а он также есть на сайте ведомства - присутствует такая строка: "При необходимости дать рекомендации кинофестивалям об обновлении формата проведения".

Это касается многих старейших киносмотров, которые законсервировались и не думают о том, как развиваться дальше. А как быть и Минкульту, и экспертам, если и марку фестиваля сохранить хочется, и зрителей не потерять, а формат проведения давно уже устарел. Это касается и фестивалей для молодежи - с современным поколением нужно говорить по-новому, другим языком. В наши дни, когда онлайн-кинотеатры активно развиваются, и все они очень востребованы, фестиваль устроить может каждый - дома сам для себя, еще и организовать совместный просмотр с друзьями. И большие фестивали в таких условиях нуждаются в переформатировании. Это могут быть, к примеру, интерактивные мероприятия, деловая и образовательная программа, творческие мастерские, специальные кинопоказы для детей (к счастью, и для малышей, и для подростков сейчас начали снимать много нового - есть, что показать), и многое другое. Главное, чтобы пожелания и рекомендации были услышаны, поскольку самое важное, что есть на фестивалях - возможность встретиться и пройти всем вместе опыт смотрения и проживания хорошо подобранного кино (роль программных директоров в современных условиях возрастает в разы).

Прямая речь

Ольга Любимова, министр культуры:

- Кинофестивальный совет традиционно собирается в Минкультуры России более 10 лет. В этом году произошли существенные изменения - почти полностью обновился его состав. Это возлагает на всех нас большую ответственность, так как фестивальное движение очень часто становится альтернативой большому прокату. Более того, с каждым годом увеличивается количество смотров, а представленные на фестивалях проекты становятся для зрителей незаменимым источником новых имен и направлений... Нам важно сфокусироваться не только на городах-миллионниках, а создать фестивальную карту, чтобы эти мероприятия соответствовали уровню и учитывали актуальную повестку вне зависимости от региона.

Светлана Максимченко, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры:

- Задача Минкультуры России - способствовать развитию фестивального движения, поддерживая не только давно существующие киносмотры, но и новые молодые фестивали.

Фестивали должны знакомить зрителей с искусством кино, с уникальными авторскими картинами, расширяя зрительский кругозор, открывая новые имена, и провоцируя профессиональное обсуждение. В конечном счете, мы поддерживаем не фестивали сами по себе, а развитие киноискусства, киноязыка и отечественной киноиндустрии.

Павел Шведов, член Кинофестивального совета, кинокритик:

- … Вообще, многие киносмотры в стране проходят и без фундаментальных финансовых вливаний со стороны Минкультуры России. И проходят много лет, регулярно подаваясь на федеральное госфинансирование, но не получая его. И я рад, что в этом году некоторых таким фестивалям удалось пройти эту доселе непреодолимую преграду в виде рекомендации профильного совета.

Минкультуры вообще-то намного удобнее из года в год поддерживать одних и тех же игроков, невзирая на реальные статусы смотров и их эффективность. Такая позиция влияла и на работу профильного совета, который был за статус кво: если фестиваль уже десяток лет получает госденьги, то так тому и быть в дальнейшем, а новые игроки обойдутся. Современная же реальность заставляет всех игроков - и старые фестивали, и новые киносмотры, и Минкультуры с экспертами - прочувствовать конкуренцию и начать делать более качественные события, если хочется получать федеральные деньги.

Фестивальная жизнь не стоит на месте - новые фестивали появляются, меняется событийный ландшафт. И Минкультуры также должен смотреть на развитие фестивального движения в перспективе, предоставляя возможность актуальным новым смотрам выйти на новый качественный уровень через обретение министерской поддержки. Как мне кажется, новый Кинофестивальный совет как раз и собран под такую цель - посмотреть на фестивальное поле с новой точки зрения.

В Минкультуры правильно поступили, что не побоялись практически моментально опубликовать результаты работы Кинофестивального совета. То обсуждение, которое началось вокруг коллегиального решения совета, заставит фестивальные команды лучше подготовиться к предстоящим в конце года питчингам, и понять, с какими целями, для чего и кого они проводят свои мероприятия.