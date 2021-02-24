Указ губернатора Красноярского края от 24 февраля 2021 года № 38-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 18.02.2021 № 24-00-17/02-2415-2021, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.02.2021 № 9, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24," заменить словами "от 09.11.2020, от 01.12.2020,";

слова "методические рекомендации "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020," исключить;

слова "Методические рекомендации "МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020, письмо Минпросвещения России от 15.04.2020 № 05-409," исключить;

слова "от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020," заменить словами "от 24.03.2020 № 24-00-17/02-3482-2020, от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020,";

слова "от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5969-2020," заменить словами "от 29.04.2020 № 24-00-17/02-5670-2020, от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5969-2020,";

слова "от 14.12.2020 № 24-00-17/02-16961-2020," заменить словами "от 16.11.2020 № 24-00-17/02-15472-2020, от 14.12.2020 № 24-00-17/02-16961-2020, от 29.01.2021 № 24-00-17/02-1237-2021, от 18.02.2021 № 24-00-17/02-2415-2021,";

слова "от 28.01.2021 № 7," заменить словами "от 28.01.2021 № 7, от 19.02.2021 № 9,";

пункты 1.1, 1.6, 1.6.1, 1.7, 2.8, 2.8.2, 2.10-2.10.3, 2.11, 2.12, 3.8, 3.9, 3.11.1 признать утратившими силу;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания, с 10 марта 2021 года осуществляют деятельность при условии запрета функционирования танцевальных зон и площадок, расположенных в организации общественного питания.";

пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:

"1.7.1. Обязать хозяйствующие субъекты, являющиеся собственниками торгово-развлекательных центров и (или) осуществляющие деятельность по управлению ими, не допускать на территорию торгово-развлекательных центров граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).";

в абзаце первом пункта 1.8 слова "50 % от общей вместимости" заменить словами "75 % от общей вместимости";

пункт 1.10 признать утратившим силу;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приостановить (ограничить) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;

2) проведение на территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:

конгрессной и выставочной деятельности, указанной в пункте 1.9 настоящего указа;

организации с 10 марта 2021 года краевыми государственными учреждениями службы занятости населения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для организации трудоустройства безработных граждан и кадрового обеспечения работодателей;

3) деятельность объектов спорта с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего указа.";

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Обязать работодателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, обеспечить выполнение:

санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей;

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждаемых Правительством Красноярского края.";

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края.";

дополнить пунктом 2.9.2 следующего содержания:

"2.9.2. Определить особенности осуществления деятельности в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края и особый порядок передвижения граждан при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории Красноярского края, предусмотренные настоящим пунктом.

Установить, что ограничительные меры, предусмотренные настоящим указом, не распространяются на:

проведение на территории Красноярского края тренировочных мероприятий спортсменов профессиональных спортивных клубов, членов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд Красноярского края и кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, спортивные сборные команды Красноярского края, иных спортсменов, участвующих в официальных спортивных соревнованиях, проводимых на территории Красноярского края, а также других лиц, задействованных в соответствии с положениями (регламентами) официальных спортивных соревнований в организации, проведении и обеспечении безопасности официальных спортивных соревнований на территории Красноярского края, на объектах спорта, в том числе спортивных сооружениях;

организацию спортивной подготовки на объектах спорта, осуществляемую физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе центрами спортивной подготовки, а также организациями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта;

реализацию дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта на объектах спорта. Установить, что с 10 марта 2021 года оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом на объектах спорта, включая услуги крытых спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-центров, фитнес-залов, спортивных залов (с организацией индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) осуществляется с загрузкой объектов в объеме не более 75 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Установить, что физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края, муниципальных образований Красноярского края, матчи профессиональных спортивных клубов по командным игровым видам спорта, проводимые профессиональными спортивными лигами и общероссийскими спортивными федерациями, а также мероприятия для детей и молодежи, направленные на развитие спортивного потенциала, на 2020, 2021 годы, утвержденные приказами министерства образования Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п, проводятся на территории Красноярского края с присутствием зрителей в количестве не более 75 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей.

Обязать субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации при проведении на территории Красноярского края спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, тренировочных мероприятий, организации спортивной подготовки, реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, а также при оказании услуг для занятий населения физической культурой и спортом обеспечить выполнение:

санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей;

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждаемых Правительством Красноярского края;

положений (регламентов) спортивных соревнований.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу с 1 марта 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования, за исключением абзацев одиннадцатого, двенадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, двадцать второго, тридцать шестого пункта 1 настоящего указа.

Абзацы одиннадцатый, двенадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, двадцать второй, тридцать шестой пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 10 марта 2021 года.

Губернатор края А.В.Усс







