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24.02.2021 10:38
Рубрика: Власть

Крашенинников: Гаражную амнистию введут с 1 сентября этого года

Текст: Татьяна Замахина
Закон о гаражной амнистии вступит в силу с 1 сентября 2021 года. О такой поправке ко второму чтению соответствующего законопроекта сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, такой срок предлагается, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться. Регионам, рассказал Крашенинников, необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов.

Фото: Александр Корольков
Павел Крашенинников рассказал о деталях и особенностях "гаражной амнистии"

К основному чтению планируются и другие поправки. Так, предполагается распространить "гаражную амнистию" на земельные участки под "сваренными" металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами. Причем независимо от того, являются ли они капитальными. Речь о ситуациях, когда земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Крашенинников подчеркнул, что о "ракушках " речь не идет.

Кроме того, поправками будет предусмотрен механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж - по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты.

А в дальнейшем предстоит отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений - к примеру, связанные с объектами общего пользования. По аналогии с многоквартирными домами, эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Предполагается, что гаражная амнистия будет действовать до 2026 года. Для оформления прав граждан на гаражи можно будет представить любые документы, прямо или косвенно свидетельствующие о праве обладания этим объектом, например, квитанции за электроэнергию или членскую книжку в кооперативе.

Законопроект на эту тему Госдума приняла в первом чтении 26 января.

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