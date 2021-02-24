Квинси Промес вернулся в московский "Спартак"

Квинси прибыл в Москву в среду днем и прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом. Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро, но она может достигнуть 11 миллионов с учетом возможных бонусов. Первый матч после возвращения в "Спартак" Промес может провести уже в это воскресенье, когда команда Доменико Тедеско примет казанский "Рубин" в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

Переговоры между "Аяксом" и "Спартаком" шли несколько месяцев. Было несколько вариантов развития ситуации, в том числе и аренда Квинси с возможностью последующего выкупа его контракта. Трансфер затягивался в том числе из-за разбирательств по уголовному делу, возможным фигурантом которого являлся Промес.

Но в итоге клубы пришли к согласию, и Квинси возвращается в Москву. Промес - один из лучших легионеров в истории "Спартака". За четыре года в Премьер-лиге (с 2014 по 2018 год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси не только много ассистировал, но и забивал: в 135 встречах он отличился 66 раз.

Летом 2018 года Промес перешел в "Севилью" за 25 миллионов евро, однако заиграть в Испании так и не сумел. Спустя сезон он оказался в "Аяксе", с которым завоевал Суперкубок Нидерландов.

Что касается других трансферов межсезонья, то одним из самых активных игроков на "рынке" был ЦСКА. Армейцы усилились полузащитником норвежского "Стабека" Эмилем Бохиненом, а также экс-нападающим "Рубина" и "Зенита" Хосе Саломоном Рондоном. Венесуэлец перешел в стан "красно-синих" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

За четыре года в "Спартаке" (2014-2018) Промес стал чемпионом и обладателем Суперкубка России

Тем временем действующий обладатель Лиги чемпионов "Бавария" стартовала в плей-офф нынешнего розыгрыша турнира с крупной победы: в первом матче 1/8 финала мюнхенцы разгромили на выезде "Лацио" со счетом 4:1.

Счет в этой встрече открыл лидер немецкой команды Роберт Левандовски. Для лучшего игрока года ФИФА этот гол стал 72-м за всю карьеру в Лиге чемпионов. В списке лучших бомбардиров в истории турнира поляк обогнал экс-форварда мадридского "Реала" Рауля и вышел на третье место. Впереди только два лучших футболиста современности - Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Другой вопрос, что отставание от лидеров у Левандовского существенное: в активе Месси 119 голов, Роналду и вовсе 134. Маловероятно, что Роберт в ближайшем будущем догонит аргентинца и португальца. Что Лионель, что Криштиану, продолжают выступать в Лиге чемпионов и не сдают позиций по части забитых мячей.

Что касается непосредственно матча в Риме, то "Бавария" не оставила "Лацио" никаких шансов. Еще до перерыва гости повели 3:0, а во втором тайме спокойно довели дело до победы. Поразительная статистика: главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик провел 15 встреч в Лиге чемпионов у руля своей команды, из которых выиграл в 14 при одной ничьей.

- Наш план сработал. Мы с самого начала стали давить на соперника и вынуждать его ошибаться. Слежу ли я за личной статистикой в Лиге чемпионов? Если честно - нет. Это особенный турнир, в первую очередь, для футболистов. Сегодня "Бавария" сделала огромный шаг на пути к четвертьфиналу, - сказал Флик.

В параллельной встрече "Челси" обыграл в номинально выездном матче "Атлетико" (1:0). Напомним, что этот поединок был перенесен из Мадрида в Бухарест в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса. Лондонцы победили благодаря голу через себя Оливье Жиру в середине второй половины. Для француза этот мяч был шестым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, что является его личным рекордом. На групповом этапе он оформил покер в ворота "Севильи" и стал самым возрастным игроком, забившим четыре гола в одной встрече главного еврокубка.

Ответные матчи "Баварии" с "Лацио" и "Челси" - "Атлетико" пройдут 17 марта. Напомним, что сегодня вторую встречу 1/16 финала Лиги Европы проведет "Краснодар". Российская команда отправится в гости к загребскому "Динамо". Первый поединок завершился победой хорватского клуба со счетом 3:2.

Где будем смотреть

25 февраля, четверг, "Матч ТВ"

22.55. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Краснодар". Прямая трансляция.