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Рубрика: Digital

Спамер не напишет

Microsoft ограничит количество писем до 3600 в час
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
Microsoft приняла решение ограничить количество принимаемых и получаемых писем в сервисе Microsoft Exchange до 3600 в час. Этот сервис используется во многих компаниях, где сотрудники работают с почтовым решением Outlook.

"Чтобы обеспечить беспрерывную работу службы, мы приняли решение ограничить количество принимаемых и получаемых писем до 3600 в час, - говорится в официальном заявлении компании. - Если в электронной почте скопилось слишком много сообщений, это может негативно повлиять на работу других клиентов. Начиная с апреля этого года мы будем постепенно сокращать количество писем, пока не достигнем значения 3600 в час". В прошлом компания рассматривала подобное ограничение только для исключительных случаев, но начиная с этого года оно вводится для всех, кто пользуется сервисом.

Фото: Microsoft
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Подобные ограничения действуют и в других сервисах. Например, в почтовом сервисе Mail.ru действует ограничение, согласно которому не разрешается высылать более 500 писем-приглашений в неделю от одного пользователя. Кроме того, в такие письма нельзя включать рекламные материалы, рассказали в Mail.ru Group. В "Яндексе" существует разделение электронной почты на обычный тариф и для бизнеса. На обычном тарифе можно отправить с одного почтового адреса не более 500 писем в сутки. Если в письме несколько получателей, то письмо каждому из них считается отдельным письмом. С бизнес-тарифом в течение суток можно отправить с одного ящика 3000 писем.

3600 писем в час - стандартное ограничение для почтовых сервисов

Сервис Gmail, принадлежащий компании Google, позволяет отправлять 86 400 сообщений в сутки, при этом каждое из них ограничено размером в 50 мб и в одном письме может быть не более 500 вложений одновременно. Компания контролирует как часовое ограничение на отправку электронных писем - оно составляет 3600 в час, так и минутное - пользователь может отправить не более 60 сообщений в минуту.

Между тем

В Telegram появилось автоудаление сообщений

В мессенджере Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Фото: iStock
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"Автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки", - говорится в описании обновления. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера - более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов обратный отсчет начнется сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.

Владельцы групп получили возможность отправить приглашение в виде QR-кода. Также если раньше максимальное число участников в группе равнялось 200 тысячам, то с 24 февраля оно неограниченно.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Microsoft

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