Минфин прокомментировал рост госдолга на 5,4 трлн руб. в 2020 году

Госдолг в 2020 году вырос на 5,4 трлн рублей, однако не превысил безопасный уровень, считают в Минфине.

"Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется, - подчеркивает министерство. - Ведь показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей".

Ранее Счетная палата отметила, что госдолг за 2020 год вырос на 39,9% и составил 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. Это позволило покрыть крупнейший за последние 10 лет бюджетный дефицит (4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП). Правительство решило именно за счет наращивания госдолга компенсировать выпадающие доходы, а также финансировать расходы на борьбу с COVID-19, поддержку населения и бизнеса. Обслуживание госдолга обошлось бюджету в 2020 году в 784 млрд рублей, что на 53 млрд рублей, или на 7,3% больше расходов за предыдущий год.

В 2021 году Минфин планирует занять около 3,7 трлн рублей. Согласно закону о бюджете предельный уровень госдолга в 2021 году составит 20,4% прогнозируемого объема ВВП (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%), напоминает министерство. "При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными", - подчеркивает Минфин.