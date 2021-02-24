Постановление правительства Мурманской области от 21 февраля 2021 года № 95-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 19.02.2021 № 11 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.02.2021 № 84-ПП), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:

1.1.1. Подпункт 4 признать утратившим силу.

1.1.2. В подпункте 6 слова "детских развлекательных центров" исключить.

1.1.3. Подпункт 7 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 3.2:

1.2.1. В абзаце шестом подпункта 15 число "10" заменить числом "25".

1.2.2. Подпункт 33 изложить в редакции:

"33) солярии, сауны, бани и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, при осуществлении деятельности вправе использовать купели и бассейны. Организация деятельности указанных объектов в части иных условий осуществляется с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";".

1.2.3. В подпункте 35 число "50" заменить числом "75".

1.2.4. Абзац пятый подпункта 36 исключить.

1.2.5. Дополнить подпунктами 41 и 42 следующего содержания:

"41) деятельность аквапарков и других аналогичных объектов с массовым посещением людей осуществляется при условии обеспечения загрузки объекта не более чем на 75% от единовременной пропускной способности и соблюдении иных условий организации деятельности, установленных МР 3.1/2.1.0204-20.3.1 "Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

42) деятельность детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, детских развлекательных центров осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обеспечение проведения термометрии персонала до начала рабочего дня;

- обеспечение проведения термометрии посетителей при входе в игровую зону (детский игровой центр);

обеспечение ежедневной профилактической дезинфекции, предусмотрев для указанных целей установление в течение рабочего дня технических перерывов;

- обеспечение по окончании рабочего дня проведения дезинфекции игровых автоматов, мебели, игрушек, игровых и иных контактных поверхностей;

- обеспечение ежемесячного проведения генеральной уборки;

- обеспечение использования бактерицидных облучателей закрытого типа для обеззараживания воздуха;".

2. Настоящее постановление вступает в силу 24 февраля 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







