Найдены кураторы российского издания "Проект" в западных спецслужбах

Отмечается, что о тесных связях ЦРУ с университетом в Стэнфорде известно давно. Именитый американский вуз является частным, но во второй половине 20-го века он оказался замешан сразу в нескольких скандалах, которые выявили прямые связи между руководством университета и американскими спецслужбами. Так, интерес к вузу, отмечает ФАН, проявляло ЦРУ, тайно спонсировавшее эксперименты по изучению наркотика ЛСД на сознание людей. В качестве испытуемых были задействованы и сами сотрудники разведывательного управления, без своего ведома опробовавшие влияние наркотических средств на организм в ходе повседневной работы.

Кроме того, хорошо известно об интересе ЦРУ и Пентагона к научной деятельности Сергея Брина - выпускника Стэнфорда, ставшего одним из создателей Google. Подобные проекты выступают важным инструментом в обеспечении работы спецслужб США, поскольку позволяют вести контроль за населением. "Другими словами, американские спецслужбы долгие годы работают с университетом Стэнфорда, который в том числе поставляет после обучения кадры для ЦРУ и АНБ", - говорится в расследовании ФАН.

Выпускником Стэнфорда является также Джон Авлон - главный редактор The Daily Beast, который женат на правнучке 31-го президента США Герберта Гувера. Это позволяет ему получать информацию под грифом "Top Secret" для сенсационных расследований. Авлон никогда не отрицал, что источником сведений, публикуемых изданием, выступают спецслужбы.

При этом "Проект.Медиа" активно сотрудничает с The Daily Beast, выпуская совместные материалы. Контакт Баданина со спецслужбами налажен фактически из первых уст благодаря связям Авлона в американских структурах и самых высоких эшелонах власти США, ЦРУ и АНБ, резюмируют журналисты ФАН.

Отмечается, что проживание Баданина в Штатах во время учебы оплачивалось за счет стипендии Джона Найта в размере 95 тысяч долларов. Об этом стало известно из материалов судебного дела в округе Колумбия о получении журналистом иммигрантского статуса на территории США. Стоит отметить, что максимальный размер стипендии составляет 85 тысяч долларов, а средний - около 70 тысяч.

По данным ФАН, Баданин не раз заявлял, что хочет остаться на ПМЖ в США. Журналист несколько раз пытался через суд добиться американской визы. Но суд каждый раз ему отказывал по незначительным предлогам. У американцев на Баданина были свои планы - он нужен был им в России.

В 2018 году после возвращения из США Роман Баданин открывает интернет-издание "Проект.Медиа". Главное финансирование на его создание Баданин получил от нескольких иностранных фондов - "Европейского фонда за демократию" (EED) и "Национального фонда в поддержку демократии" (NED). Ранее материал о финансировании проекта этими фондами выпустил телеканал RT.

ФАН же выяснило, что эти фонды подчиняются непосредственно спецслужбам и Конгрессу США. И именно они не только финансировали деятельность "Проекта", но и создавали его с нуля. По данным ФАН, "Проект" был придуман спецслужбами США при активном содействии фонда Сороса и спецслужб.

В деятельности "Национального фонда в поддержку демократии" принимали активное участие деятели, связанные с американскими спецслужбами, - Джон Негропонте, Генри Чиснерос, Эллиот Абрамс. Создание NED было навеяно стремлением ЦРУ отказаться от финансирования НКО в других странах напрямую. "Одной из причин создания фонда является тот факт, что для демократических кругов по всему миру получение финансовых средств напрямую от ЦРУ нежелательно. Это вносит существенные осложнения в работу", - в открытую заявлял президент фонда Карл Гершман.

По его словам, открытые связи зарубежных компаний с ЦРУ приводили к осложнениям в работе. "Видимо, поэтому и было принято решение создать посредника, который предоставлял бы финансирование за счет грантов. Кроме того, на обеспечение работы "Национального фонда в поддержку демократии" ежегодно выделяется 100 млн долларов. Изученные документы подтверждают, что NED получает средства напрямую из Конгресса США", - сообщает ФАН.

По данным российских журналистов, NED по сути является инструментом ЦРУ, созданным для того, чтобы скрыть участие американских властей и спецслужб в работе компаний за рубежом. NED осуществлял свою работу и в России, пока в 2015 году не был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. С этого момента организация больше не смогла осуществлять финансовые операции, создавать структурные подразделения. За сотрудничество с ней российским гражданам грозит штраф до 15 000 руб., организациям - до 100 000 руб. либо - в случае повторного нарушения - уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы от двух до шести лет. "Учитывая этот факт, объяснимо, почему Баданин не раскрывал источники финансирования "Проекта". Подобная деятельность могла бы существенно осложнить его работу на территории России и привести к повышенному вниманию уполномоченных органов", - приходят к выводу журналисты ФАН.

Получается, что в 2018 году Роман Баданин осознавал, что работает со структурой американских спецслужб и Конгресса США и получает средства на регистрацию "Проекта" от нежелательной в России организации.

Второй западный фонд, вложивший средства в создание "Проекта", - "Европейский фонд за демократию" (EED). Он был создан Европейским союзом, и в его совет управления, помимо представителей стран ЕС, входят сотрудники Европейской службы внешних связей - орган, которому подчиняются Объединенный ситуационный центр (SitCen) и Разведывательный ситуационный центр Евросоюза (INCTEN). EED также имеет непосредственное отношение к спецслужбам, но на территории ЕС фонд, как и NED, был признан в России нежелательной организацией, деятельность которой направлена на дестабилизацию ситуации внутри РФ через функционеров и СМИ.

"Главной задачей кураторов Баданина было создание площадки, через которую можно было выдавать профессионально сфальсифицированную информацию либо вбросы, дестабилизирующие ситуацию в РФ. Такой площадкой и стал "Проект.медиа". Обычная журналистика была им не нужна. Но нужен был человек из России, который, не задавая вопросов, озвучивал бы нужные американским спецслужбам тезисы", - пишет ФАН.

По данным ФАН, негласно руководят "Проектом" сотрудники NED, один из которых Уилл Райт. "Еще до создания "Проекта" Уилл Райт активно создавал антироссийские ресурсы и публиковал статьи с призывами к свержению Правительства РФ. Даже разрабатывал план по захвату Москвы в возможном конфликте Украины с Россией. Имеет обширную сетку интернет-площадок по продвижению подобных публикаций. Райт настолько заряженный офицер NED, что не стесняется делать подобные посты в собственных социальных сетях. Это помогает ему в вербовке новых сотрудников", - пишет ФАН.

Отмечается, что в задачу высокопоставленных "офицеров фонда" входит помощь спецслужбам в разработке материалов "Проект.медиа", работа с источниками финансирования и выделение необходимого бюджета.

По данным ФАН, иностранные спецслужбы щедро передают Баданину материалы, в том числе имеющие высокий уровень конфиденциальности. Например, переписки по "закрытой почте" в WhatsApp или других мессенджерах, серверы которых находятся за рубежом. Иностранные спецслужбы имеют доступ к любому из них. Кроме того, "Проект" не раз использовал и фейковые сведения, которые представлял как подлинные документы, полученные от "секретного источника", отмечает ФАН.

"Другими словами, можно с уверенностью сказать, что все действующие лица, имеющие отношение к управлению "Проектом", напрямую связаны с западными структурами, которые осуществляли вмешательство в дела РФ и представляли угрозу безопасности. Каждый материал "Проекта" преследовал отдельные политические цели по созданию дестабилизирующей атмосферы в РФ. Собранные американскими спецслужбами данные передавались Баданину, после чего тот публиковал их в своем издании. Для создания графиков, фальшивых переписок и прочих медиаматериалов нанимались иностранные специалисты. Услуги таких специалистов оплачивались отдельно. Ни один из них не проживает в России, что логично, ведь за деструктивную деятельность в РФ их ждало бы уголовное преследование", - резюмирует издание ФАН.