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24.02.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Lexus NX рассекречен за несколько месяцев до официальной премьеры

Текст: Михаил Азнавуров

Компактный кроссовер Lexus NX второго поколения должен был сменить в продуктовой линейке компании машину нынешнего поколения как модель 2022 года, то есть его премьера была запланирована на третий квартал нынешнего года, однако неизвестный сотрудник европейского офиса Lexus раньше времени выложил в свободный доступ проморолик грядущей новинки - в нем она показана во всей красе.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Снаружи у нового Lexus NX ясно читается преемственность стиля с предшественником, у машин одинаковая форма кузова с округлым сводом крыши и колесных арок, заднее стекло с большим углом наклона и характерная массивная задняя стойка крыши.

Знакомый и полюбившийся покупателям за семь лет образ обновлен головной оптикой с интегрированными ходовыми огнями взамен вынесенных в отдельный блок, как было прежде, радиаторной решеткой с новой структурой, новой задней оптикой, объединенной графически в один элемент. Кроме того, у нового NX меньше площадь остекления, из-за чего машина выглядит более стремительной.

Перемены в интерьере еще примечательнее. Передняя консоль больше не обита экокожей - просто массив из пластика, на декоративных панелях на дверных панелях нанесен ромбовидный орнамент, а блок управления сервисными функциями имеет совершенно иной вид.

Большой сенсорный ЖК-монитор, объединяющий управление мультимедиа и пульт управления раздельным климатом с кольцами изменения температуры с индикацией внутри, воздуховоды вентиляции и даже кнопка пуска мотора - все помещено на общий экран, ориентированный в сторону водителя. Вместо рычага управления трансмиссией небольшой джойстик. Приборный щиток полностью виртуальный на отдельном мониторе.

Не исключено, что из-за эксцесса с преждевременным распространением промо-материалов презентация нового Lexus NX будет перенесена на более раннюю дату. В любом случае, технических деталей о новинке необходимо еще подождать.

#Lexus