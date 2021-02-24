Пандемия помогла русисту из Узбекистана улучшить профессиональные навыки

Во время пандемии в Узбекистане появился Telegram-канал "Изучаем русский язык", где учитель из Ташкентской области Турсуной Ибрагимова помогала своим ученикам справляться с предметом на "удаленке". Об этом она написала в своем эссе на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?".

Главный акцент в образовании на удаленке, по словам учителя, республика сделала на уроки "Онлайн-школы" по телевидению. "После того, как в Узбекистане по телевизору стали показывать онлайн-уроки, - пишет Турсуной, - были созданы группы, каналы на платформе социальной сети Telegram по оказанию помощи ученикам и их родителям в закреплении той или иной темы, проводимых в передачах "Онлайн-школы". Для каждого класса были созданы отдельные группы в Telegram. И ежедневно с 8 часов утра начинались онлайн-занятия. После просмотра телеуроков, учителя по своим предметам давали дополнительные материалы для выполнения домашних заданий. Кроме этого, педагоги создавали видеоуроки по своим предметам и всячески старались, чтобы ученики получали качественное образование".

Турсуной подчеркивает, что в последнее время в Узбекистане возобновился интерес к изучению русского языка. Начали работать проекты по улучшению качества обучения русскому как иностранному. К примеру, в октябре 2020 года был дан старт проекту "Zo`r!" ("Класс!"), в рамках которого при сотрудничестве Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан для совершенствования уровня преподавания русского языка в школах Узбекистана было проведено тестирование учителей русского языка узбекских школ. По результатам тестирования методисты из России разработали план занятий и, не отрывая узбекских педагогов от основной работы, занимались с ними онлайн через платформу ZOOM. Реализовали этот проект Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени Абдулла Авлони Республики Узбекистан.

"Я тоже была среди учителей, которые стали первыми слушателями данного проекта: участвовала в занятиях, проведённых онлайн российскими коллегами, обменивалась опытом работы и многому научилась у них", - рассказывает русист.

Кроме этого, Российский университет дружбы народов запустил проект, целью которого было открыть моноцентры в каждом регионе Узбекистана республики под названием "Приглашаем на работу!" В моноцентрах были открыты курсы изучения русского языка, русской культуры и истории для желающих работать в Российской Федерации. В конце обучения можно стать обладателями патента и без затруднений начать работу в России. Получила такой сертификат и Ибрагимова.

К слову, во время пандемии учителю удалось много времени уделить самообразованию. Турсуной участвовала в вебинарах, организованных сайтами "Yaklass.ru", "Просвещение" и стала обладателем их сертификатов.

Педагог вспоминает, сколько несчастий принес 2020 год. Но и отмечает для себя главный плюс пандемии: сложные условия дали шанс проявить себя. "2020 год помог мне побороть профессиональную закомплексованность. Раньше я не верила в себя, но теперь знаю, что все мои профессиональные успехи зависят только от меня самой", - заключает русист.