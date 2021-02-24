Песков объяснил отказ Путина от шапки на морозе

У президента крепкое здоровье, и в важных церемониях он участвует всегда без головного убора. Это объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту, обеспокоенному появлением 23 февраля Владимира Путина без шапки у Могилы Неизвестному Солдату в Александровском саду.

"Здоровье у него крепкое, и да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора", - заявил Песков.

На вопрос, кому в Кремле можно пожаловаться на появление президента на морозе без шапки - Службе безопасности, Управделами, протоколу или пресс-секретарю, Песков предложил жаловаться всем им. "Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье", - заметил он.