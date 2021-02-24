Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко

В ближайшее время состоятся консультации глав правительств России и Беларуси, а также по линии налоговых служб и силовых ведомств двух стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об итогах переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

"В целом встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной", - заявил Песков. По его словам, Путин весьма позитивно оценивает ее итоги.

"Конечно, главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств", - рассказал Песков. Он отметил "пандемийный спад" и по товарообороту, и в экономическом плане. И нужны очень энергичные усилия, чтобы его компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели.

Президенты как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, передал детали Песков. И нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере. Для этого в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств. По мере углубления сотрудничества в этих областях будут конкретизированы двусторонние меры.

Отдельно президенты говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Скоро состоятся консультации между этими ведомствами, заключил пресс-секретарь российского лидера.