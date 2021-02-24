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24.02.2021 16:01
Рубрика: Дороги

Почему фуры буксуют в снегопады и блокируют дороги

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Череда снегопадов в России обнаружила серьезную проблему: фуры с прицепами, весящие более 12 тонн, не могут подняться даже на небольшие горки и блокируют трассы и съезды с них. Почему возникают такие ситуации и можно ли их как-то предупредить?

Фото: iStock
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Первая и главная причина - изношенные всесезонные шины и несовершенная конструкция привода. На фуре с прицепом с 5 осями ведущей является лишь одна на тягаче, под тяжестью остальные начинают буксовать в снегу. Всесезонные шины большегруза под под большим весом неплохо пробивают снег, но когда наступает мороз - резина дубеет и теряет сцепные качества. Грузовик не может подняться даже на небольшую горку.

Применение всесезонной резины разрешено поправками в "Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств", пишет aif.ru. Зимние шины используются в основном в Сибири или северных регионах Европы. Они очень дорогие: одна шина может стоить около 40 тысяч рублей. Если есть возможность сэкономить - перевозчики этим пользуются.

В России очень мало фур, имеющих зимнюю резину. И нередко дальнобойщики ездят на всесезонных с отремонтированным протектором и вулканизированным внешним слоем. От этого и возникает масса проблем.

В Москве и Подмосковье озаботились этим вопросом и решили огранить въезд большегрузов на МКАД и вылетные магистрали на три дня - с 20 по 22 февраля. Вполне возможно, что это не последнее подобное решение и оно заставит перевозчиков пересмотреть свои соображения по поводу экономии на шинах.