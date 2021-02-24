Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию

Пятнадцатикратный победитель турниров серии "Мэйджор" американский гольфист Тайгер Вудс, получивший травмы в ДТП, перенес операцию и уже пришел в себя. Об этом сообщил главный врач медицинского центра Харбор Аниш Махаджан.

"Вудс получил значительные ортопедические травмы нижней правой конечности... Оскольчатые открытые переломы, затрагивающие как верхнюю, так и нижнюю часть берцовой и малоберцовой костей, были стабилизированы путем введения стержня в большеберцовую кость. Дополнительные повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Травма мышц и мягких тканей ноги требовала хирургического высвобождения оболочки мышц для снятия давления, вызванного отеком", - заявил Махаджан, слова которого приводятся на странице Вудса в Twitter.

Медик отметил, что в данный момент 45-летний спортсмен пришел в себя, реагирует и восстанавливается в своей больничной палате.

Вудс попал в аварию во вторник утром в Лос-Анджелесе, его автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, получив серьезные повреждения. Спортсмен был в машине один, его извлекли из салона с помощью гидравлических ножниц и госпитализировали. Причины происшествия пока неизвестны, однако сообщалось, что он единственный участник ДТП. По информации газеты Times, Вудс ехал на высокой скорости и в один момент потерял контроль над управлением.

Вудс был лидером мирового рейтинга среди гольфистов рекордные 683 недели. В его активе 15 побед на турнирах "Большого шлема". В последние годы Вудс перенес ряд операций на позвоночнике. Кроме того, у спортсмена были проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ.