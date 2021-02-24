Как в Москве для белорусов изменились правила вакцинации от COVID-19

После 15 февраля в московском ГУМе поменялись правила вакцинации для иностранных граждан. Сделать прививку, как раньше, только при наличии национального паспорта теперь нельзя. Иностранные граждане, в том числе и белорусы, могут участвовать в вакцинации только при наличии вида на жительство в Москве или имея разрешение на временное проживание. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Как быстро пройти ПЦР-тест в Беларуси Напомним, что белорусы, постоянно проживающие в Москве и имеющие вид на жительство и полис обязательного медицинского страхования, могут, как и россияне, свободно сделать бесплатную прививку. Если есть прикрепление к конкретной поликлинике, можно записаться на вакцинацию онлайн или по телефону. Если же такого прикрепления нет, то необходимо выбрать для себя удобную поликлинику из тех, которые участвуют в программе массовой вакцинации. Подробнее читайте в статье "Ну подумаешь, укол...."

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