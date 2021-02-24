Несколько месяцев назад на Камчатке уже произошло экологическое ЧП - тогда на побережье Охотского моря, по мнению ученых, оказался во всем виноват "красный прилив" - цветение вредоносных водорослей. Теперь опасность исходит от вулкана Ключевской, извержение которого длилось с начала октября по восьмое февраля. Вулкан каждую неделю выбрасывал пепел на шесть-семь километров в высоту и иногда засыпал им близлежащие поселки. Теперь около недели из двух параллельных трещин на северо-западном склоне исполина на высоте 2850 метров выходит лавовый поток.

Стихийное бедствие изучают сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По их мнению, из-за лавы начинает таять ледник Эрмана, что привело к образованию грязекаменных потоков. "Попадание грязекаменных потоков в реку Камчатку способно на некоторое время существенно увеличить загрязненность воды, изменить ее химический состав. И в последующем загрязнение может достичь океана и повлиять на состав океанической воды в районе Усть-Камчатска в преддверии нереста лососей", - отметил директор института Алексей Озеров. А вот для близлежащего поселка Ключи опасности это не представляет.