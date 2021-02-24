В кинотеатрах России и Беларуси покажут якутское кино "Пугало"

Последняя неделя зимы порадует белорусов прокатом самых ожидаемых картин. 25 февраля на большие экраны выходит сенсация якутского кино "Пугало" и комедия Ларса фон Триера "Самый главный босс". Документальная работа про поп-звезду Билли Айлиш и ее дебютный альбом в прокате с 26 февраля. А с 27 февраля будут показывать продолжение полюбившейся многими истории про добродушного полярного медведя - "Норм и несокрушимые: семейные каникулы".

Новатор Триер, который уже успел снять мюзикл, триллер, хоррор, мелодраму, взялся за совершенно неожиданный для него жанр комедии. Картина "Самый главный босс" удивит даже тех, кто хорошо знаком с творчеством датского режиссера.

Сюрприз для фанатов Билли Айлиш: фильм известного документалиста Р. Дж. Катлера про закулисный процесс создания ее дебютного студийного альбома и гастроли покажут с 26 по 28 февраля. "Билли Айлиш: Слегка размытый мир" - это история взросления "голоса-поколения", самой популярной современной поп-исполнительницы, которая позволит понаблюдать за ее жизнью.Также зрители узнают факты о детстве певицы, отношениях с семьей и жизни вне сцены.

Фильм-сенсация "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут в белорусской столице с 25 февраля. Якутская драма расскажет про знахарку и отшельницу, которую избегают местные жители. Ее дар - проклятие, но мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова. "Пугало" стал триумфатором российского "Кинотавра"-2020, впервые представив в национальном конкурсе якутскую кинематографию и удостоившись главного приза жюри под предводительством Бориса Хлебникова. Также лента получила приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России, а главная актриса Валентина Романова-Чыскыырай - приз в номинации "Лучшая женская роль".

Персонаж популярной анимационной серии "Норм и несокрушимые" - дружелюбный король Арктики - медведь Норм - возвращается на экраны. Все выходные с 27 февраля по 31 марта в кинотеатре "Ракета" будет демонстрироваться продолжение анимационного блокбастера для всей семьи. Четвертая часть приключенческого мультфильма "Норм и несокрушимые: семейные каникулы" расскажет о погоне Норма за похитителем его короны. Властитель Арктики хочет проводить время в кругу семьи, но вынужден следовать за злоумышленником. Норм берёт с собой всех домочадцев, чтобы под видом увлекательных каникул выполнить секретную миссию, а заодно и провести время с любимой семьей.

Показ картин в Минске организует Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", организатор международного минского кинофестиваля "Лiстапад", выступая гидом по хорошему кино.