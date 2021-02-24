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Рубрика: Происшествия

Газоснабжение 4 сел из 5 восстановлено в Оренбургской области

В четырех из пяти селах Оренбургской области, где ранее произошла авария на магистральном трубопроводе, восстановлено газоснабжение. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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"Газоснабжение восстановлено в Мустаево, Герасимовке, селах Барышников и Измайловка, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Без газа пока остается поселок Ржавка (88 домов), работы по восстановлению газоснабжения продолжаются".

По данным ведомства, на месте работают 169 человек, привлечена 51 единица техники. Напомним, взрыв произошел утром 23 февраля на федеральном магистральном газопроводе. Это ответвление от газопровода "Оренбург-Новопсков". Он предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого городского округа и транспортировки газа в Казахстан. Жертв и разрушений удалось избежать. Участок, где произошла авария, находится вдали от населенных пунктов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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