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Рубрика: Происшествия

Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу Республики Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Суд признал Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Также его лишили права занимать должности в государственных органах, органах местного (муниципального) управления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года, и лишили государственных наград - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена "Дружбы".

Также суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Ираиду Долгушеву, а бывшего гендиректора телекомпании "Регион 12" Наталью Кожанову - в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Долгушевой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Кожановой - 8 лет в колонии общего режима со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 235 275 000 рублей.

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