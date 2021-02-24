Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей

Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу Республики Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд признал Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Также его лишили права занимать должности в государственных органах, органах местного (муниципального) управления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года, и лишили государственных наград - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена "Дружбы".

Также суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Ираиду Долгушеву, а бывшего гендиректора телекомпании "Регион 12" Наталью Кожанову - в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Долгушевой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Кожановой - 8 лет в колонии общего режима со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 235 275 000 рублей.