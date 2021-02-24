В 2020 году ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в ГК "ТАИФ") завершило реализацию четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет. Это позволило существенно снизить нагрузку на окружающую среду, повысить эффективность производства и создать комфортные условия для жителей Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов.

И вот заслуженное признание: "Нижнекамскнефтехим" стал победителем XVI Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России - 2020" сразу в двух номинациях - "За экологическую ответственность" и "Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие".

Реконструкция века

Жюри в комплексе оценило последние достижения ПАО "Нижнекамскнефтехим". Это внедрение современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, модернизация технологического оборудования, энергосбережение и экологичес­кая эффективность. В рамках четвертой программы с 2014 по 2020 год удалось сократить потребление речной воды на 12,7 миллиона кубометров (18,6 процента), выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух - на 6089 тонн (26 процентов).

Безусловно, самым значимым проектом последних лет стала реконструкция биологических очистных сооружений БОС. Взяв ответственность за этот стратегический объект практически с момента основания Нижнекамска, предприятие более полувека следило за его состоянием. Модернизация назрела давно, поскольку с момента ввода БОС в эксплуатацию в 1966 году значительно возросла промышленная нагрузка и ужесточились требования к очистке стоков. На обновление сооружений и строительство нового внеплощадочного коллектора ПАО "Нижнекамскнефтехим" направило более трех миллиардов рублей.

В ходе реконструкции пере­оснастили узлы механической очистки хозбытовых и промышленных стоков. Были построены новые сооружения, а некоторое существующее из старой схемы оборудование исключили.

В частности, на этапе реконструкции узла механической очистки хозбытовых стоков построили новую приемную камеру хозбытового стока, здание решеток, современные аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химстока, насосную опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады. А также смонтировали установки обезвреживания парогазовой смеси от здания решеток, песколовок и смесителей (Ятаганы).

На этапе реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков БОС произведена замена физически устаревших сооружений механической очистки - песколовок, построена камера переключения коллекторов химзагрязненных стоков и осуществлено включение в технологическую схему дополнительных ступеней очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков. Для предотвращения загрязнения воздуха предусмотрены газоочистные установки биологического действия для обезвреживания газовой фазы с преараторов и отстойников.

Новое оборудование способно улавливать мельчайший бытовой мусор размером от пяти миллиметров. В отличие от предыдущей схемы теперь в стоках максимально сохраняется бытовая органика и производится отмывка песка от загрязнений, что повышает качество последующей биологической очистки. Из химически загрязненного стока теперь можно удалить всплывающие полимеры и растворенные нефтепродукты и усреднить стоки по температуре и составу.

Устранили запах

Удалось избавиться от неприятных запахов с узла мехочистки промышленных стоков, с которым сопряжен процесс очистки. Их устраняют газоочистные установки биологического действия, эффективность которых достигает 95 процентов.

Для безаварийной транспортировки стоков с площадки Нижнекамского промузла построен новый внеплощадочный коллектор промливневых стоков общей протяженностью 15 километров. С его пуском исключена угроза попадания стоков в почву и водоемы в аварийных ситуациях и обеспечена надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений.

Проведенная реконструкция позволила обеспечить улучшение качественного состава химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований.

Фактическая нагрузка на БОС в настоящее время составляет 154 533 кубометра в сутки. Из них 23 процента приходится на городские стоки, а 77 процентов - на промышленные. Воочию убедиться, что БОС работают по-новому, может любой житель Нижне­кам­ска. В Дни открытых дверей для горожан проводят экскурсию по объекту, где объясняют, как действует система очистки.

Жителям Нижнекамска объясняют, как изменились БОС после модернизации. Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Чего ждать от нового комплекса?

"Нижнекамскнефтехим" с каждым годом наращивает произ­водство, а значит, предприятие получает и новые вызовы. Сейчас полным ходом идет строительство мощнейшего олефинового комплекса Этилен-600 (ЭП-600). Возникает резонный вопрос: каково же будет его воздействие на окружающую среду?

Еще на этапе проектирования специалисты позаботились об экологической безопасности. Под строительство выбрали площадку, наиболее удаленную от города. Новое производство не затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, а также природные экосистемы, имеющие особую ценность и природоохранный статус.

Согласно расчетам, валовый выброс в атмосферу олефинового комплекса составит не более 1512 тонн в год (то есть не более 1 килограмма на 1 тонну продукции). Для сравнения, аналогичные комплексы выбрасывают около пяти килограммов на 1 тонну продукции. Столь низкого уровня выбросов позволит достичь современная технология горелок. Загрязняющие вещества попросту сгорят, не попав в воздух.

Выбросы летучих веществ на ЭП-600 ограничат за счет минимизации числа фланцевых со­единений и использования высококачественных систем герметизации. Сбросы воспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных сред с вентиляционных, дренажных и предохранительных устройств организованы в закрытую факельную систему. При технологических сбоях благодаря применению высоконадежных систем управления производственным процессом сокращен отвод газов на факел.

Абсолютный контроль

На ЭП-600 будет действовать система непрерывного контроля выбросов (CEMS). Перед оператором на экран будут выводиться измеряемые параметры в различных форматах с возможностью долгосрочного хранения данных и ведения отчетности.

Для контроля загазованности в производственных помещениях и на открытых площадках предусматривается система обнаружения газовой опасности. Она подаст сигнал, как только обнаружит превышение предельно допустимых норм вредных и взрывоопасных газов. Если уровень загазованности будет выше 20 процентов от нижнего концентрационного предела воспламенения, сработает сигнализация в операторной и непосредственно на месте происшествия. А как только этот показатель достигнет 50 процентов, автоматически будет отключено технологическое оборудование и заработает аварийная вытяжная вентиляция.

Промышленные сточные воды, а также поверхностные воды, загрязненные углеводородами, будут проходить очистку на локальных очистных сооружениях. После этого вода возвратится в систему оборотного водоснабжения, что в свою очередь позволит снизить потребление речной воды. Образующиеся в производстве ЭП-600 жидкие отходы будут обезвреживаться на инсинераторе.

При эксплуатации ЭП-600 в штатном режиме прямое воздействие на почвенный покров и водные объекты исключено. Территория будет иметь твердое покрытие и эффективную систему сбора, дренажа и локальной очистки поверхностных стоков.

Справка

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимающая лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний "ТАИФ". Основные производственные мощности расположены в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году. В ассортименте выпускаемой продукции более 120 наименований.

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