В Башкирии из-за метели на трассе столкнулись 39 автомобилей

В Аургазинском районе Башкирии на участке с 79-го по 81-ый километр трассы Уфа-Оренбург столкнулись 39 автомобилей. Уточненные данные о массовой аварии сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в Facebook.

Известно, что ДТП произошло 23 февраля около двух часов дня по московскому времени, когда разыгралась сильная метель, дул сильный боковой ветер, и на дороге была слабая видимость. В результате столкновения 39 транспортных средств пострадали десять человек, в том числе две девочки 16 и 12 лет.

На месте аварии работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали участникам ДТП выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь, уточнил Динар Гильмутдинов. Также он отметил, что специалисты обследовали место, где произошла авария, и не выявили недостатков в эксплуатационном состоянии дороги.