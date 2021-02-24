За четыре года благодаря автономным дымовым пожарным извещателям 500 жителей Башкирии, среди которых 200 детей, не погибли в огне. Прибор, работающий как мини-сирена, сообщил об опасности, и люди успели покинуть помещение до того, как случилась беда. Но, хотя эффективность пожарных извещателей уже доказана, а многим жителям приборы выдают бесплатно, устанавливают их в квартирах и домах достаточно редко. Корреспондент "РГ" решила проверить, легко ли получить пожарный извещатель в Уфе семье с маленьким ребенком, а также почему прибор не пользуется популярностью.

Приходите и заберите

Для чистоты эксперимента первым делом я задала в интернете запрос "как получить извещатель в Уфе" и обнаружила подробную инструкцию и номер телефона центра профилактики пожаров РБ, где, теоретически, можно оставить заявку. Однако в центре лишь уточнили адрес регистрации и возраст ребенка и перенаправили в отдел по Советскому району Уфы. Туда дозвониться не составило труда.

- Приходите, не забудьте только взять копии своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Оформление документов займет около десяти минут, - пообещали на том конце провода.

Все так и получилось. Инженер первой категории отдела профилактики пожаров управления пожарной охраны по Советскому району Александра Хафизова быстро оформила документы, а затем провела подробный инструктаж.

- Прибор можно закрепить на потолке или на верху стены. Лучше всего там, где много электроприборов. Оптимально - на кухне, но подальше от плиты, так как извещатель может сработать от пара. Заряда батарейки в устройстве хватает на год или даже два. Если все в порядке, он мигает каждые пять секунд. Даже при небольшом возгорании извещатель моментально сработает, - рассказала Александра Хафизова.

Она посоветовала протестировать прибор дома вместе с детьми, чтобы сразу объяснить, как себя вести в случае сигнала. Поджигать ничего не надо, можно разогнутой скрепой нажать специальную кнопку, и извещатель начнет мигать и подаст сигнал "пожар".

По словам Александры Хафизовой, семьи с детьми до семи лет самостоятельно обращаются к ним за извещателями редко. Поэтому управление пожарной охраны работает напрямую с детскими садами, заведующие которых собирают у родителей необходимые документы, а затем раздают семьям пожарные извещатели.

Что страшнее: дым или огонь?

По данным регионального МЧС, в прошлом году в Башкирии в огне погибли 283 человека. 40 процентов из них - пенсионеры. Есть среди жертв инвалиды и 13 детей, в основном дошкольного возраста. Эксперты уверены: если бы в квартирах и частных домах был пожарный извещатель, улавливающий даже легкое задымление, был бы реальный шанс спасения. Ведь чаще всего люди погибают при пожаре из-за отравления продуктами горения.

Так, в середине февраля в селе Зирган Мелеузовского района погибли два пятилетних мальчика. Мама слишком поздно обнаружила, что загорелись шторы, и не смогла погасить огонь. Комната заполнилась дымом, женщина попыталась вывести из горящего дома троих детей, спасти удалось только одного.

Буквально за несколько дней до этого случая в селе Толбазы Аургазинского района тоже случился пожар: замкнуло электропроводку, загорелся потолок. Хозяева услышали звук сирены. Мать тут же вывела детей на улицу, а отец бросился тушить. К приезду пожарных огня уже не было. Никто не пострадал, и все благодаря пожарному извещателю, который семья получила в подарок после рождения младшего ребенка.

В каждый дом

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, сегодня пожарные извещатели установлены в каждом пятом частном доме. Статистика показала, что в районах, где приборов больше, пожаров меньше. Так, к примеру, в числе антилидеров - Чишминский район, где в жилфонде - 25,6 тысячи частных домов и квартир. А пожарных извещателей всего 2,6 тысячи. Здесь в январе 2021 года в пожарах погибли три человека. Тогда как в Стерлибашевском районе из 69 населенных пунктов в 64-х пожарные извещатели уже установлены во всех подворьях, и здесь в январе при пожарах никто не погиб.

- В 2019 году жители деревни Кызыл Яр на сходе граждан решили централизованно оборудовать все 30 домов пожарными извещателями на собственные средства. Это был первый опыт, которым заинтересовались жители других сел. Конечно, бывает, некоторые люди отказываются тратить на это деньги. В таких случаях помогают спонсоры, - рассказывает глава Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов.

По его словам, в этом году главы сельсоветов района проведут проверку, чтобы выяснить: все ли установленные пожарные извещатели работают. При необходимости заменят батарейки, которых, в среднем, хватает на полтора года.

Почему же не все жители республики стремятся обезопасить свой дом? Эксперты утверждают: дело не в цене, ведь стоимость прибора колеблется от 250 до 500 рублей. К тому же многим его выдают бесплатно. Из бюджета республики ежегодно выделяется на покупку извещателей десятки миллионов рублей. Например, в этом году - 27,8 миллиона рублей.

По словам председателя госкомитета Башкирии по ЧС Фарита Гумерова, часть граждан, которым полагается дымовой извещатель, не знают об этом. Кроме того, многие просто не подозревают, что купить его можно в магазинах электротоваров, и в специализированных магазинах за небольшие деньги, установить на потолке с помощью двух шурупов, тем самым защитить от вероятного пожара не только свое имущество, но и собственную жизнь.

- Чтобы мотивировать жителей республики приобретать и устанавливать у себя дома пожарные извещатели, госкомитет РБ по ЧС и региональное МЧС запустили общереспубликанскую акцию "Пожарный извещатель в каждый дом, в каждую квартиру". Ее уже поддержали самый сильный человек планеты Эльбрус Нигматуллин, народный артист Айдар Галимов, музыкант-мультиинструменталист Загир Зайнетдинов и другие знаменитости, - отметил Фарит Гумеров.

Кому даром?

Бесплатно получить пожарные извещатели могут:

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,

- члены семей погибшего участника Великой Отечественной войны,

- одиноко проживающие люди от 55 лет и старше,

- малоимущие многодетные семьи,

- семьи, находящиеся в социально опасном положении,

- родители малышей, родившихся не ранее первого января 2018 года. Им дарят приборы при выписке из роддома,

- семьи, где есть ребенок младше семи лет.

Контакты

Центр профилактики пожаров РБ: 8 (347) 272-00-24, centrppu@ppsrb.ru

Госкомитет РБ по ЧС: gkchs@bashkortostan.ru