В Новосибирске завели дело после избиения ребенка за отказ снять брекеты

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после избиения группой подростков 12-летнего мальчика. Как рассказала старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, поводом для жестокой расправы стал якобы отказ на требование снять пластину для выравнивания зубов.

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц. По материалам следствия, нападавших было шестеро, а свою жертву они встретили возле дома № 111 по улице Широкой Ленинского района Новосибирска.

Прицепившись к мальчику с нелепым требованием снять брекеты, компания подростков завела его в гаражи, где ребенка били кулаками и ногами. После избиения он не смог самостоятельно добраться до дома, ему помогли заметившие жертву нападения прохожие.

Уже в больнице врачи диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, а также ушиб грудной клетки и другие телесные повреждения. Следователи начали проверку после сообщений об инциденте в СМИ, а теперь уже в рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.