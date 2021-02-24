В Новосибирске завели дело после избиения ребенка за отказ снять брекеты

Новости

К 2023 году в России разработают общественный транспорт на водороде 14:38
Упростится регистрация 60 тысяч объектов недвижимости у аэропортов 14:34
За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы 14:30
В Нижнем Тагиле погиб рабочий, пытавшийся потушить кран 14:29
Россияне с 1 марта смогут прибыть в Грузию, но только по воздуху 14:24
Жителей Челябинской области предупредили об аномальных холодах 14:15
СМИ: Квинси Промес сегодня перейдет в "Спартак" 14:10
Шарлиз Терон сыграет злодейку в новом фэнтези от Netflix 14:07
Заболевшего COVID Юрия Соломина готовят к выписке из больницы 13:55
Захарова: Новые санкции ЕС - это цирк 13:52
Лавров рассказал о ситуации с образованием на русском языке на Украине 13:52
В Воронеже впервые испытали агрегат ракеты-носителя "Союз-5" 13:50
В Галисии хотят штрафовать за отказ от вакцинации 13:48
На Урале инспекторы ГИБДД спасли в буран детскую хоккейную команду 13:47
Найдена самая дорогая "однушка" Москвы 13:44
Песков рассказал об улучшении жизни ветеранов 13:39
Лавров заявил, что использование детей в политических целях недопустимо 13:37
Лавров: Угроза гонки вооружений в космосе нарастает 13:31
В Волхове появится улица Ланового 13:30
Миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС 13:30
Единственный в мире образец современного легкого танка показали в ОАЭ 13:27
Песков объяснил отказ Путина от шапки на морозе 13:27
Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте 13:27
Лавров: Москва открыта к диалогу по разоружению со всеми ядерными странами 13:22
Путин 24 февраля примет участие в коллегии ФСБ 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 14:13
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске завели дело после избиения ребенка за отказ снять брекеты

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после избиения группой подростков 12-летнего мальчика. Как рассказала старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, поводом для жестокой расправы стал якобы отказ на требование снять пластину для выравнивания зубов.

В Новосибирске мужчина избил маленького внука на глазах других детей

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц. По материалам следствия, нападавших было шестеро, а свою жертву они встретили возле дома № 111 по улице Широкой Ленинского района Новосибирска.

Прицепившись к мальчику с нелепым требованием снять брекеты, компания подростков завела его в гаражи, где ребенка били кулаками и ногами. После избиения он не смог самостоятельно добраться до дома, ему помогли заметившие жертву нападения прохожие.

Уже в больнице врачи диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, а также ушиб грудной клетки и другие телесные повреждения. Следователи начали проверку после сообщений об инциденте в СМИ, а теперь уже в рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин утвердил штрафы за нарушение порядка работы иноагентов
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг