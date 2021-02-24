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24.02.2021 09:27
Рубрика: Происшествия

Умер один из пострадавших при возгорании на Бийской ТЭЦ

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае умер один из двух сотрудников Бийской ТЭЦ, которые получили сильные ожоги при возгорании угольной пыли. Второй пострадавший находится в больнице.

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Сибирская генерирующая компания, в состав которой входит Бийская ТЭЦ, выразила соболезнования родственникам умершего в больнице сотрудника и пообещала оказать семье необходимую помощь. "Второй пострадавший находится в Центральной городской больнице Бийска. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Лечение проводится под наблюдением врачей краевого ожогового центра", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что вечером 18 февраля произошел сбой в работе растопочной пылесистемы одного из котлов ТЭЦ, что привело к возгоранию угольной пыли. В результате двое сотрудников станции серьезно пострадали и были доставлены в реанимационное отделение ЦГБ Бийска. Причины ЧП сейчас выясняет специальная комиссия.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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