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Рубрика: Происшествия

Дотянули до трагедии

Задержан директор Норильской обогатительной фабрики
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Норильск) , Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
Следственный комитет отчитался о том, как он работает над уголовным делом о масштабном ЧП в Норильске. Ведомство Александра Бастрыкина расширило круг подозреваемых в катастрофе на производственном объекте в Норильске. По уголовному делу теперь проходят пять человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официально дело возбуждено "по факту нарушений при ведении строительных работ, приведших к обрушению строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики". Напомним, что там трое рабочих погибли, а пятеро получили серьезные травмы.

Суд до этого постановил задержать главного инженера и начальника отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики. Их компанию, по мнению следствия, должны также разделить начальник цеха дробления руды и сотрудник строительно-ремонтного треста "Норильскникельремонт".

Акции "Норникеля" дешевеют после задержания директора фабрики в Норильске

Очередным фигурантом стал директор Норильской обогатительной фабрики. Ранее его уже отстранили от должности. СК уверяет: управленец еще в 2018 году знал, что конструкции дробильного цеха находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта. У директора на руках было соответствующее заключение технических специалистов и рекомендации по срокам реконструкции. Это было заключение московских специалистов о том, что часть конструкций здания цеха находится "в ограниченно работоспособном состоянии", с рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019-го и декабря 2020 года. Но ремонт начался только в феврале этого года. А 20 февраля, напомним, в ходе монтажных работ частично обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающие к нему галереи дробильного цеха.

Добавим, в "северной столице" Красноярского края в последние месяцы с угрожающей частотой стали происходить различные инциденты. В начале января в окрестностях города сошла лавина, накрывшая местную горнолыжную базу. Погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Предъявлены обвинения и нескольким местным чиновникам.

В мае прошлого года на местной ТЭЦ разгерметизировалась цистерна с дизельным топливом. 21 тысяча тонн горючего утекла в тундру и местные реки. Ростехнадзор сообщил, что ее конструкции тоже были изношены. Но собственник не озаботился ремонтом. Виновны в аварии были и муниципальные чиновники. Обвинение в халатности предъявили главе Норильска Ринату Ахметчину. Он ушел в отставку, а в октябре был приговорен к шести месяцам исправительных работ.

Огромный комплекс в Заполярье во многом состоит из устаревших рудников и цехов 1940-1970 годов 

По каждому случаю возбуждаются уголовные дела, ведется следствие. Конечно, компетентные органы выяснят причины и назовут виновных. Но вряд ли это сделает более безопасной работу на объектах норильского промрайона. Огромный производственный комплекс, действующий в экстремальных условиях Заполярья, во многом состоит из устаревших и физически изношенных элементов - рудников, цехов, участков и так далее, построенных и запущенных еще в 1940-1970 годах.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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