Число пострадавших от отравления в Каспийске увеличилось до 29

За помощью к медикам Каспийской ЦГБ обратились 29 человек, имеющих симптомы отравления. Среди пациентов оказалось 26 детей преимущественно дошкольного возраста.

"19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы. На утро 24 февраля трое из них с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное долечивание, стацлечение продолжают 16 пациентов. Ещё 10 человек лечатся амбулаторно под наблюдением специалистов", - сообщили в республиканском минздраве.

Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. У них отмечены такие симптомы, как повышенная температура, тошнота и рвота. В ведомстве заверили, что пациенты получают необходимое лечение, а их здоровья ничего не угрожает.

Между тем специалисты проводят подворовые обходы, сотрудники Роспотребнадзора по Республике Дагестан устанавливают источник инфекции. Ранее сообщалось о 19 отравившихся детях и двоих взрослых.