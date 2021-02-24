В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после сообщений о пищевом отравлении детей в Каспийске.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - рассказали в СУ СК РФ по Дагестану.

Отмечается, что в Каспийскую центральную городскую больницу обратились дети в возрасте от трех месяцев до 14 лет с симптомами кишечной инфекции. Детям оказана медицинская помощь.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и выявляют очаг инфекции.

Ранее в республиканском минздраве сообщили о 29 пациентах с симптомами отравления. Среди пациентов оказалось 26 детей.