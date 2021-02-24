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24.02.2021 14:48
Рубрика: Власть

В Петербурге открылись пункты вакцинации в торговых центрах

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В пяти крупных торгово-развлекательных центрах Северной столицы заработали прививочные пункты, где можно вакцинироваться от COVID-19.

Так что теперь шопинг можно совместить с вакцинацией в ТРЦ "Сити Молл", "Европолис", "Охта Молл", "Жемчужная плаза", "Невский Центр".

В открывшихся пунктах созданы все необходимые условия для проведения инъекций. Регистрация и осмотр пациентов проходят в специально оборудованных помещениях. Для хранения вакцины установлены холодильники.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Обслуживать пункты будут как медики близлежащих городских поликлиник, так и частных медицинских учреждений. Предварительная запись не нужна, вакцинация будет проходить в порядке живой очереди. Сделать прививку сможет любой желающий, но с собой нужно будет иметь паспорт и полис ОМС (или хотя бы паспорт). Причем вторую прививку, через 21 день, можно сделать в любом прививочном пункте - хоть в ТРЦ, хоть в поликлинике. Ограничений нет. Предварительный график работы установлен с 10 до 20 часов (за исключением пункта в "Жемчужной плазе", где пока что свой график). Время работы на этой неделе скорректируют с учетом спроса. Скорее всего, часы приема продлят до 21-22 часов. Каждый пункт рассчитан на 200 пациентов в день.

Как "РГ" пояснил Дмитрий Ченцов, директор Городского центра медицинской профилактики, создание пунктов на базе ТРЦ должно расширить географию месторасположения пунктов вакцинации и привлечь молодежь и людей среднего возраста. Как показывает статистика, сейчас примерно половина горожан, защитивших себя от коронавируса, - люди от 60 лет. Многие из них переболели еще в первую волну, а у кого-то переболели близкие и знакомые. Немало тех, кто социально ответственен и понимает: без выработки коллективного иммунитета против новой инфекции нам всем не вернуться к привычному образу жизни.

Сейчас в Петербурге работают 128 пунктов вакцинации и пять выездных прививочных бригад. На днях пункт открылся в Михайловском театре. Правда, не для зрителей, а для творческих деятелей культуры и спортсменов. Первым посетил пункт в Михайловском дирижер Юрий Темирканов.

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, должно быть привито не менее 1, 2 миллиона взрослого населения города. Этой цифры планируют достичь к июлю. Пока что первую прививку от коронавируса сделали более 200 тысяч петербуржцев, вторую - около 70 тысяч. Перебоев с поставками вакцины в городе нет. В поликлиниках остается более 100 тысяч доз вакцины "Спутник V".

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