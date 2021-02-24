В Волхове появится улица Ланового

В городе Волхов Ленинградской области одна из улиц может получить имя Василия Ланового, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас глава местной администрации подал соответствующее предложение муниципальной депутатской комиссии, которая отвечает за наименования улиц.

Уточняется, что в память о всенародно любимом актере хотят назвать не новую улицу, а переименовать одну из имеющихся.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой скончался в январе этого года в возрасте 87 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.