Новости

В Галисии хотят штрафовать за отказ от вакцинации 13:48
На Урале инспекторы ГИБДД спасли в буран детскую хоккейную команду 13:47
Найдена самая дорогая "однушка" Москвы 13:44
Песков рассказал об улучшении жизни ветеранов 13:39
Лавров заявил, что использование детей в политических целях недопустимо 13:37
Лавров: Угроза гонки вооружений в космосе нарастает 13:31
В Волхове появится улица Ланового 13:30
Миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС 13:30
Единственный в мире образец современного легкого танка показали в ОАЭ 13:27
Песков объяснил отказ Путина от шапки на морозе 13:27
Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте 13:27
Лавров: Москва открыта к диалогу по разоружению со всеми ядерными странами 13:22
Путин 24 февраля примет участие в коллегии ФСБ 13:18
Песков: Дата Послания президента пока не назначена 13:18
Акции "Норникеля" дешевеют после задержания директора фабрики в Норильске 13:16
Экспорт российской сельхозтехники в 2020 году достиг рекордного уровня 13:14
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко 12:59
В Курганской области шторм оставил без света 22 населенных пункта 12:51
В Москве упал спрос на квартиры в готовых домах 12:36
В Волгограде задержали тиктокера, станцевавшего у Мамаева кургана 12:26
Путин подписал закон о наказании за склонение к приему наркотиков в Сети 12:26
СК закончил расследование дела о подготовке теракта в техникуме на Сахалине 12:25
Космонавты обнаружили предположительное место второй трещины на МКС 12:25
Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона неприкосновенности 12:16
Власти Беларуси ограничили цены на социально значимые товары 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 13:30
Рубрика: Власть

В Волхове появится улица Ланового

Текст: Вера Черенёва (Ленинградская область)

В городе Волхов Ленинградской области одна из улиц может получить имя Василия Ланового, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
В Петербурге предложили назвать улицу именем Андрея Мягкова

Сейчас глава местной администрации подал соответствующее предложение муниципальной депутатской комиссии, которая отвечает за наименования улиц.

Уточняется, что в память о всенародно любимом актере хотят назвать не новую улицу, а переименовать одну из имеющихся.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой скончался в январе этого года в возрасте 87 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В регионах Власть Работа власти Регионы Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Умер Василий Лановой

Главное сегодня

Путин утвердил штрафы за нарушение порядка работы иноагентов
Песков оценил возможность отмены службы по призыву
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится