- Я не профессиональный спортсмен, - предупреждает сразу Владислав. - У меня есть постоянная работа, а тренировкам я посвящаю все свободное время по будням и в выходные дни.

Но в подобных видах спорта он не новичок. Сначала увлекся классическим марафоном, а потом открыл для себя трейлраннинг - бег по природному рельефу, летом по бездорожью, а зимой - по льду. И занимается этим уже почти десять лет. В его копилке - участие в нескольких крупных ультрамарафонах. Например, забег вокруг самого соленого озера Европы - 82-километрового Эльтона в Волгоградской области, забег на 100 километров по Карельскому перешейку, а также зимний ультратрейл, в котором Влад преодолел более 160 километров. Как говорит спортсмен, ультрамарафоны - это уже философия жизни. Иногда во время забега теряется восприятие окружающего мира и человеку кажется, что он как будто находится в другом измерении и может даже наблюдать себя со стороны.

К марафону по льду Онежского озера Влад готовился года два. Тренировался, даже совершил забег в 50 километра до Ивановских островов, чуть-чуть не добежав до Кижей, анализировал, как все должно быть. Мероприятие это довольно сложное. Во-первых, на открытом пространстве, во-вторых, в условиях снежных заносов, которые следовало преодолевать. Да и акватория Кижских шхер - территория довольно сложная. Там встречается тонкий лед, и велика возможность провалиться в воду. Сперва в команду Арбатова входило шесть человек. Но в итоге желающих составить ему компанию не нашлось, и тогда он отправился в забег один.

Стартовал в семь часов утра с городской набережной 23 февраля. Столбик термометра показывал минус 27 градусов. Спортсмен потратил на забег 9 часов 39 минут.