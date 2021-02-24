Москва поднялась сразу на 47 строчек в рейтинге комфортных городов России

Краснодар признан самым комфортным для жизни городом России. Об этом свидетельствует рейтинг института территориального планирования "Урбаника".

В первую пятерку также вошли Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва. При этом столица в предыдущем рейтинге занимала лишь 52-е место. "Рейтинг всегда получается довольно плотным, и 52-е место Москвы в прошлогоднем рейтинге не означает, что ее показатели были критически ниже городов на 10-м или 20-м местах", - пояснил позиции Москвы в новом рейтинге управляющий партнер ИТП "Урбаника" Федор Коньков.

По его словам, "взлет" столицы связан с ростом ряда показателей: так, по благоустройству город вышел на первое место, тогда как в прошлом рейтинге был на 20-м. Это связано с новой методикой Минстроя. "Ранее сравнение можно было производить только по результатам конкурса на самый благоустроенный город, а в нем, видимо, Москва участвовала не очень активно. Теперь, после появления более понятных индексов развития, ситуация выглядит более логично", - добавил Коньков.

Что касается первой строчки Краснодара, то это эксперт объясняет достаточно высоким уровнем зарплаты с относительно недорогой жизнью в городе, а также хорошим климатом и оптимальной транспортной доступностью.

Сургут и Тюмень опередили обе столицы благодаря высоким доходам жителей. "Там высокие доходы, хорошее благоустройство, там много торговых центров, при этом доступная жизнь: жилье, продуктовая корзина и прочее. Да, в этих регионах холодно, но остальные показатели у них высокие", - пояснил Коньков.

Всего эксперты изучили качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю зарплату.

Тем временем

Москва заняла пятое место в мире по подорожанию элитного жилья. Как сообщает Knight Frank, лидером по росту цен в 2020 году стал новозеландский Окленд, где за минувший год цены на элитное жилье выросли на 17,5%. Далее следуют китайский Шэньчжэнь (+13,3% за год), южнокорейский Сеул (+11,7%) и филиппинская Манила (+10,2%). В российской столице элитное жилье стало дороже, чем в 2019 году, на 9,9%. Санкт-Петербург переместился с 61-го места в сотне городов в 2019 году на восьмое в 2020-м - здесь элитная недвижимость подорожала на 8,7%.

При этом наибольший средний рост цен в 2020 году на элитную недвижимость был в Северной Америке (+6,3%) и Австралии (+4,9%). А в 29% крупных городов мира элитное жилье стало более дешевым - к примеру, в Буэнос-Айресе цены упали на 12%.

В так называемом Индексе миллиона долларов, где учитывается, сколько квадратных метров жилья можно купить на эту сумму в том или ином городе, Москва переместилась за год с 13-го на 24-е место. Если в 2019 году на миллион в Москве можно было купить 76 кв. м элитного жилья, то в 2020-м - уже 83 кв. м. Городом с самой дорогой в мире элитной недвижимостью остается Монако, где на ту же сумму можно купить всего 15 кв. м (16,4 кв. м - в 2019 году). За ним следует Гонконг (23 кв. м) и Сен-Тропе (29 кв. м). Весьма привлекательным по сравнению с ними выглядит Дубай, где на миллион можно купить 165 кв. м.

В 2021 году, по мнению экспертов, Москва по росту цен на элитное жилье займет второе место - цены могут вырасти еще на 5%. Российская столица разделит "серебро" с Шанхаем и Кейптауном. Уступит Москва лишь Сеулу, где, по прогнозам, элитная недвижимость подорожает на 7%. Третье место поделят Лиссабон, Окленд и Майами, где цены, как ожидается, поднимутся на 4%.

Подготовила Марина Трубилина